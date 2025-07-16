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16 июля 2025, 19:34 Читати українською

Часть денег переводили в крипту: Мошеннические колцентры из Украины обманули граждан ЕС на 1,5 млн грн

В июне 2025 года украинские и чешские правоохранители завершили международное досудебное расследование деятельности сети мошеннических колцентров. Сумма ущерба составляет почти 1,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

В июне 2025 года украинские и чешские правоохранители завершили международное досудебное расследование деятельности сети мошеннических колцентров.
Фото: Национальная полиция Украины

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Схема

Злоумышленники работали по заранее разработанной схеме, используя фишинговые ссылки. Жертвами выбирали граждан Чехии, Польши и других стран ЕС, размещавших объявления на местных интернет-площадках.

После контакта с потенциальными покупателями так называемые «воркеры» присылали им фишинговые ссылки, имитирующие платежные сервисы.

Когда потерпевшие вводили банковские данные на фейковых страницах, злоумышленники похищали данные и снимали деньги со счетов. Часть средств переводили на подконтрольные банковские карты, другую — конвертировали в криптовалюту.

В состав группировки входило почти два десятка человек в возрасте от 20 до 49 лет, некоторые из них были родственниками или друзьями с детства. Роли между ними были четко распределены: одни отвечали за вербовку «воркеров» через популярный мессенджер, другие — за создание и администрирование фишинговых ресурсов, обеспечение технической поддержки, обработку платежных данных и вывод денег.

Организаторы схемы координировали работу мошеннических колцентров и обеспечивали функционирование инфраструктуры. Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и документы.

Отмечается, что оперативное документирование длилось более года. В январе 2024 года украинские полицейские совместно с чешскими коллегами задержали ключевых участников группировки. В настоящее время доказанная сумма ущерба 19 потерпевшим превышает 1,5 млн грн.
Обвинительные акты в отношении 4 организаторов и 10 участников направлены в суд. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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