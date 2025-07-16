К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют: доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
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Открытие 16 июля
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Закрытие 16 июля
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Изменения
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41,78/41,81
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41,88/41,91
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10/10
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48,58/48,60
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48,48/48,49
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10/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,55−42,05 грн. Евро покупают за 48,45 грн, а продают за 49,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,72−41,78, евро — 48,75−49,00 грн.
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Источник: Минфин
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