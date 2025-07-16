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16 июля 2025, 18:52 Читати українською

Приложение Frich запустил функцию, оценивающую зарплату на основе публикаций в Instagram

Приложение социальных финансов Frich, ориентированное на поколение зет, запустило функцию «проверки финансовой реальности» на основе ИИ, которая, как утверждается, показывает, сколько в действительности люди зарабатывают, исходя из их профилей в Instagram, пишет finextra.

Приложение социальных финансов Frich, ориентированное на поколение зет, запустило функцию «проверки финансовой реальности» на основе ИИ, которая, как утверждается, показывает, сколько в действительности люди зарабатывают, исходя из их профилей в Instagram, пишет finextra.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак работает функцияФункция Frich Scoop позволяет пользователям загружать скриншоты профилей любого человека из LinkedIn и Instagram, чтобы получить дискуссионную «сенсацию», раскрывающую предполагаемый доход, расходы на практикуемый образ жизни и «красные и зеленые флажки», характеризующие финансовое поведение человека.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работает функция

Функция Frich Scoop позволяет пользователям загружать скриншоты профилей любого человека из LinkedIn и Instagram, чтобы получить дискуссионную «сенсацию», раскрывающую предполагаемый доход, расходы на практикуемый образ жизни и «красные и зеленые флажки», характеризующие финансовое поведение человека.

Анализ изображений на базе ИИ используется для объединения профессиональных и личных онлайн-персон, предоставляя пользователям такую информацию, как предполагаемый годовой доход, ежемесячные расходы и прогнозируемое количество лет до достижения статуса миллионера — все это представлено в общедоступном формате в стиле Spotify Wrapped.

Frich утверждает, что новый сервис устраняет растущий разрыв между тем, что люди видят в социальных сетях, и реальным финансовым положением человека, стремясь поощрять более здоровые разговоры о деньгах.

Компания также настаивает на том, что она анализирует только общедоступную информацию, добровольно предоставленную на социальных платформах, и при этом никакие личные данные не сохраняются, а все скриншоты удаляются сразу после обработки.

«Мы не утверждаем, что знаем реальное финансовое положение кого-либо, комментирует Катрин Кауров, генеральный директор Frich. — Речь идет о понимании того, как мы представляем себя в сети и какие сигналы мы посылаем аудитории. Это должно быть весело и познавательно, а не навязчиво».

При этом эксперты заявляют, что не менее полезным, особенно для работодателей, было бы появление на рынке решения на базе ИИ, которое бы позволяло бы гораздо более реалистично оценивать уровни знаний, работоспособности, ориентированности на достижение результата, исполнительности, лояльности к компании и иных востребованных качеств, необходимых соискателю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
16 июля 2025, 19:34
#
Потужно))
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