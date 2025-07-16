Таможенные поступления США из-за тарифов Трампа выросли на 50 млрд

США после введения дополнительных пошлин получили десятки миллиардов долларов дополнительных поступлений. Таможенные сборы страны во втором квартале 2025 года достигли рекордного уровня в $64 миллиарда, что на $47 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 16 июля, пишет DW.

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При этом тарифы, которые Китай ввел на ответный американский импорт, не имели такого же эффекта: общий доход от таможенных пошлин в мае 2025 года был лишь на 1,9 процента выше, чем годом ранее.

Данных по поводу таможенных пошлин Канады за второй квартал еще нет. Канада — вторая страна, решившая ввести тарифы в ответ на американские товары.

Обострение торговой войны приведет к падению мирового ВВП на 1,3 процента — эксперты

Моделирование, проведенное консалтинговой компанией Capital Economics, показало, что обострение торговой войны — когда средняя взаимная тарифная ставка достигнет 24 процентов — приведет к падению мирового ВВП на 1,3 процента в течение двух лет.

«В отличие от 1930-х годов, когда страны имели более сбалансированные торговые отношения, современный мир имеет систему „узлов и спиц“, где США являются центром. Это делает ответные меры экономически менее желательными для большинства стран, даже если они могут быть политически удовлетворительными», — комментирует профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта.

«Мне хотелось бы думать, что лидеры усваивали уроки истории, но боюсь, что это оптимистично. Скорее всего, ЕС, Канада и многие другие правительства боятся удара по глобальным связям с поставщиками и инфляции вследствие эскалации. Трампа это меньше волнует, поэтому он этим пользуется», — добавил профессор экономической истории в Университете Сассекса Александр Кляйн.

Как пишет FT, неспособность мира объединиться и коллективно противостоять угрозам Трампа также дает ему больше возможностей для нападок на отдельные государства. Например, на прошлой неделе он угрожал ввести 50-процентные тарифы против Бразилии, ссылаясь преимущественно на политические причины.

Таможенная война Трампа

В марте США ввели 25-процентные тарифы на импорт стали, алюминия и производных продуктов.

В апреле Трамп объявил, что вводит «взаимные пошлины» против десятков других стран, в том числе Украины (десять процентов). Позже он отсрочил пошлины для всех стран кроме Китая: для Пекина их размер достиг 145 процентов. Китай ответил контрпошлинами на американские товары в размере 125 процентов.

12 мая Белый дом сообщил, что США и Китай в результате переговоров согласились на 90-дневную приостановку действия дополнительных пошлин. При этом США снизили тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай — со 125% до 10% на американские товары.

В июле глава Белого дома объявил о новых пошлинах, в частности, для Японии, Южной Кореи, ЮАР и других стран.

Кроме того, 12 июля он сообщил Еврокомиссии о решении ввести 30-процентные импортные пошлины на товары из Европейского Союза.

ЕС готовит контрмеры, которые могут затронуть американские товары на общую сумму в 72 миллиарда евро.