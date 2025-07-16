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16 июля 2025, 16:54 Читати українською

Средняя пенсия в Украине выросла на 69 гривен — Гетманцев

По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6 410,2 грн. По сравнению с 1 апреля 2025 года средняя пенсия увеличилась на 1,1% (+69 грн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 10,2% (+593,6 грн). Об этом в телеграм-канале написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6 410,2 грн.
Фото: depositphotos

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Пенсия в Украине

По его словам, на отчетную дату в Украине пенсию получали около 10,26 млн пенсионеров.

«Большинство пенсионеров получают пенсию ниже 5 тыс. грн. 56,2% пенсионеров получают пенсию ниже 5 тыс. грн, в т. ч. 35,7% — ниже 4 тыс. грн, 3,7% — ниже 3 тыс. грн. Еще 29% пенсионеров имеют пенсию от 5 до 10 тыс. грн», — отметил Гетманцев.

Он отметил, средняя пенсия меньше фактического прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На

По последним данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 грн (а в ценах июня он должен приближаться к 7 тыс. грн). То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что вносит подавляющую часть пенсионеров за черту бедности.

«На 1 июля более половины пенсионеров получали пенсию ниже 5 тыс. грн. Тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности. На этом фоне совсем дико выглядят клановые пенсии в 100−200 и более тысяч гривен, которые получают отдельные.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+13
agsmith15
agsmith15
16 июля 2025, 17:43
#
А минимальная сколько, как в европе 50 баксов?
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