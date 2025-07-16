Нехватка кадров и инфляция: главные барьеры для бизнеса на ближайшие три года

Предприниматели ожидают, что наибольшее влияние на их сектора в ближайшие три года будет иметь ситуация с безопасностью в Украине — фактор войны, обстрелов и угроз физической инфраструктуре отметили 58% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты 38-го ежемесячного опроса, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в июне 2025 года среди 473 промышленных предприятий.

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На втором месте по влиянию на бизнес — дефицит кадров и изменения на рынке труда (49%), связанные с уменьшением предложения рабочей силы и структурной безработицы.

Третий фактор — восстановление инфраструктуры после войны (40%).

Также в пятерку влиятельных трендов вошли рост стоимости энергоносителей и нестабильность логистики (33%), а также изменения в регуляторной и налоговой политике (27%).

«Только 17% опрошенных отметили, что интеграция в ЕС и адаптация к нормам ЕС будут влиять на их сектор. На геополитическую и политическую нестабильность указали 13% бизнеса, как и развитие цифровых технологий. Влияние искусственного интеллекта, климатических вызовов и ограничения свободной торговли на их сектора ожидает по 7% бизнесов», — отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

Методика опроса

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие 473 украинских промышленных предприятия, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.