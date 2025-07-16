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16 июля 2025, 14:56 Читати українською

Конгресс США провалил голосование за криптозаконы, Трамп вмешался в ситуацию

Палата представителей США не смогла принять пакет из трех ключевых законопроектов о регулировании криптовалют. Инициатива провалилась из-за того, что 12 республиканцев проголосовали против вместе с демократами. После этого в ситуацию вмешался президент Дональд Трамп, и уже на 16 июля назначено повторное голосование. Об этом пишет ForkLog.

Палата представителей США не смогла принять пакет из трех ключевых законопроектов о регулировании криптовалют.

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Результаты голосования и причины провала

За принятие законопроектов проголосовали 196 конгрессменов, тогда как против выступили 223. Для успеха не хватило голосов 12 республиканцев, среди которых были Марджори Тейлор Грин, Чип Рой и другие представители консервативного крыла партии.

Основной причиной их позиции стало отсутствие в законопроекте о стейблкоинах (GENIUS Act) прямого запрета на выпуск цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Я проголосовала против, потому что в нем нет запрета на цифровую валюту центробанка», — заявила Марджори Тейлор Грин.

Реакция Трампа и повторное голосование

После провального голосования президент США Дональд Трамп провел встречу в Овальном кабинете с 11 из 12 республиканцев, проголосовавших против.

«После короткого обсуждения они согласились проголосовать завтра утром в поддержку закона», — написал президент в Truth Social.

Трамп также провел переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Вскоре после этого лидер республиканского большинства Стив Скализ объявил, что повторное рассмотрение законопроектов запланировано на 16 июля.

Что рассматривал Конгресс

На голосование в рамках «криптонедели» было вынесено три инициативы:

  • GENIUS Act: Устанавливает правила для стейблкоинов, в частности требования к их полному обеспечению резервами. Этот законопроект уже был одобрен Сенатом.
  • CLARITY Act: Создает общую регуляторную базу для крипторынка, разграничивая полномочия между Комиссией по ценным бумагам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
  • Anti-CBDC Surveillance State Act: Прямо запрещает Федеральной резервной системе выпускать цифровую валюту центробанка для частных лиц.

Почему в США спорят из-за цифровой валюты центробанка (CBDC)

Central Bank Digital Currency (CBDC) — это цифровая форма денег, которая, в отличие от криптовалют, таких как биткоин, выпускается и гарантируется непосредственно центральным банком страны. Это, по сути, цифровой эквивалент наличных денег.

Споры вокруг CBDC в США очень острые и носят идеологический характер, особенно в консервативных и либертарианских кругах Республиканской партии. Главные опасения заключаются в том, что CBDC может стать инструментом тотального государственного контроля и слежки.

Критики считают, что, в отличие от анонимных наличных денег, все транзакции с цифровой валютой будут фиксироваться государством. Это, по их мнению, может привести к злоупотреблениям: правительство сможет отслеживать все покупки граждан, блокировать счета неугодных лиц или даже «программировать» деньги, ограничивая, на что их можно тратить. Именно поэтому такие политики, как Марджори Тейлор Грин, требуют полного законодательного запрета CBDC, а не только регулирования стейблкоинов.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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