Самый дорогой частный стартап: SpaceX готовит внутреннюю продажу акций с оценкой в $400 млрд

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX планирует провести внутреннюю продажу акций для своих сотрудников и инвесторов, в рамках которой компания оценивается примерно в $400 миллиардов. Это значительный рост стоимости по сравнению с оценкой в $350 миллиардов в декабре 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Детали сделки и рост стоимости

Новая оценка предусматривает рост стоимости одной акции компании с $185 до $212. В рамках новой сделки SpaceX планирует выкупить акции на сумму до $1,25 миллиарда у своих сотрудников и других частных владельцев. Такая схема позволяет им получить прибыль от своих вложений, не дожидаясь выхода компании на публичную биржу (IPO).

Благодаря новой оценке SpaceX укрепляет свой статус самого дорогого частного стартапа в мире.

Ключевые направления бизнеса

Основными направлениями деятельности SpaceX, обеспечивающими ее рост, остаются ракетоносители Falcon, системы космического запуска многоразового использования Starship, а также спутниковый интернет-сервис Starlink. По данным источников, именно Starlink в настоящее время приносит более половины годового дохода компании.

Параллельно Илон Маск продолжает активно привлекать финансирование и для своего другого амбициозного проекта — ИИ-стартапа xAI. Как сообщает Bloomberg, эта компания может привлечь до $10 миллиардов при оценке до $200 миллиардов.

Почему частная компания проводит внутреннюю продажу акций

Для крупных частных компаний, таких как SpaceX, которые еще не вышли на публичную биржу (IPO), проведение внутренних раундов продажи акций является распространенной и важной практикой. Этот механизм решает несколько задач:

Многие сотрудники получают часть своей компенсации в виде акций или опционов. Поскольку акции не торгуются на бирже, их невозможно просто продать. Внутренняя продажа позволяет им «обналичить» часть своей доли и получить прибыль, что является мощным инструментом для удержания и мотивации талантов.

Каждый такой раунд продажи происходит по новой, более высокой цене за акцию, что позволяет компании официально зафиксировать свою растущую рыночную капитализацию. Это важно для привлечения новых крупных инвесторов и для репутации.

В отличие от IPO, где акции может купить любой, внутренняя продажа позволяет компании контролировать, кто именно становится ее инвестором, привлекая стратегических партнеров.

Почему это важно

Новая оценка SpaceX в $400 миллиардов — это не просто очередной рекорд, а свидетельство того, насколько успешной оказалась бизнес-модель компании. Она ставит SpaceX в один ряд с крупнейшими публичными корпорациями мира, такими как Home Depot или Procter & Gamble, хотя и остается частной.

Ключевым драйвером этого роста является спутниковый интернет Starlink. Это подразделение превратилось из побочного проекта в главный источник дохода, демонстрируя способность SpaceX создавать и монетизировать новые технологии. Это также подтверждает, что инвесторы верят в огромный потенциал рынка глобального интернет-покрытия.

Внутренняя продажа акций вместо выхода на IPO является сознательной стратегией Илона Маска. Это позволяет ему избегать давления со стороны публичных инвесторов, которые требуют ежеквартальных отчетов и краткосрочной прибыли, и сохранять полный контроль над долгосрочным видением и рискованными, но прорывными проектами, такими как Starship. В то же время это позволяет его команде получать финансовое вознаграждение за свою работу, что критически важно для удержания лучших инженеров в мире.