Bitget присоединяется к альянсу Ondo Global Markets Alliance для расширения глобального доступа к более чем сотне токенизированных RWA

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, официально присоединилась к Global Markets Alliance — совместной инициативе Ondo Finance, направленной на согласование отраслевых стандартов и обеспечение совместимости токенизированных ценных бумаг. Этот альянс объединяет ведущих игроков экосистемы цифровых активов для ускорения внедрения и повышения доступности токенизированных активов реального мира (RWA), включая токенизированные акции, ETF и другие активы.

В рамках этого партнерства пользователи Bitget вскоре получат доступ к более чем 100 токенизированным акциям США, ETF и фондам денежного рынка, расширяя свой инвестиционный портфель за пределы традиционных криптоактивов. Новые предложения появятся на Bitget этим летом, что соответствует видению платформы, направленному на предоставление пользователям возможности торговать более эффективно и формировать диверсифицированные и устойчивые портфели на различных рынках.

Токенизированные RWA — это развивающийся сегмент цифровых активов, созданный в результате слияния традиционных финансов и технологии блокчейн. Обогащая реальные активы, такие как акции, в токены на основе блокчейна, они обеспечивают круглосуточную торговлю, снижение барьеров для входа, долевое владение и глобальную доступность. Широко используются функции, которые часто ограничены или полностью недоступны в традиционных финансовых системах.

«Токенизация станет основным драйвером следующего этапа внедрения цифровых активов; ожидается, что её рынок в ближайшие годы достигнет триллионов долларов. Поддержка токенизированных акций — это шаг к нашей цели — помочь пользователям торговать более разумно», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Благодаря нашему партнёрству с Ondo и Global Markets Alliance мы вносим вклад в создание более глобального, ликвидного, доступного и инклюзивного финансового рынка».

Глобальный Альянс Ondo был создан для объединения надёжных инфраструктурных партнёров, бирж, кастодианов и DeFi-платформ для обеспечения безграничного доступа к высококачественным финансовым продуктам. Его миссия — создание более открытой, инклюзивной и совместимой финансовой системы, основанной на токенизированных активах. В число основателей альянса входят такие лидеры отрасли, как Solana Foundation, LayerZero, Jupiter, Trust Wallet, Rainbow Wallet, BitGo, Fireblocks, 1inch, Alpaca, а теперь и Bitget.

«Выход токенизированных акций и ETF Ondo на Bitget станет значительным шагом вперед в нашей миссии по обеспечению доступности глобальных финансовых рынков через блокчейн. Обширная база пользователей Bitget станет критически важной платформой для доступа к американским акциям через блокчейн, поскольку мы продолжаем развивать инфраструктуру для рынков капитала институционального уровня через блокчейн». — Натан Оллман, генеральный директор и основатель Ondo Finance

Добавление токенизированных акций и ETF делает Bitget обширной экосистемой криптопродуктов, помогая пользователям ориентироваться как в цифровых, так и в традиционных активах.