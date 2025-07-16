Люксембург увеличил свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 12 млн евро. 10 млн евро уже поступило

Правительство Люксембурга официально увеличило свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 12 миллионов евро . Дополнительные 10 миллионов евро уже поступили и полностью доступны на специальном счете Фонда. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

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Что известно

«Мы искренне благодарны правительству и народу Люксембурга за щедрую помощь. Украина высоко ценит эту постоянную поддержку. Каждый вклад — это шаг к укреплению энергетической безопасности не только нашей страны, но и всей Европы. Эти средства будут направлены на срочные аварийные ремонты нашей критической инфраструктуры, которая ежедневно терпит повреждения вследствие ударов россии», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Дополнительный вклад Люксембурга свидетельствует о неизменной приверженности укреплению энергетической устойчивости Украины в условиях усиления российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.

Он также демонстрирует стратегическую роль Фонда в обеспечении быстрого реагирования накануне зимнего периода 2025−2026 годов, а также в поддержке долгосрочного перехода Украины в современную, децентрализованную и устойчивую энергетическую систему.

Напомним

С момента запуска в апреле 2022 года Фонд мобилизовал более 1,16 миллиарда евро от более 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательства на сумму 669 миллионов евро. Поставка осуществлялась более чем 50 украинским энергетическим компаниям в 21 регионе Украины.

Секретариат призывает всех доноров увеличить свои взносы, поскольку разрыв между имеющимися ресурсами Фонда и приоритетными потребностями составляет около 617 миллионов евро.