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16 июля 2025, 13:56 Читати українською

Акции Renault обвалились на 17% после снижения прогноза доходов и назначения временного CEO

Акции французского автопроизводителя Renault в среду, 16 июля, резко упали, потеряв в цене до 17%. Обвал произошел после того, как компания снизила свой финансовый прогноз на 2025 год и объявила о назначении временного генерального директора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции французского автопроизводителя Renault в среду, 16 июля, резко упали, потеряв в цене до 17%.

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Снижение прогнозов и проблемы на рынке

В компании заявили, что теперь ожидают операционную маржу по итогам года на уровне 6,5%, что ниже прежней цели в 7%. Причиной пересмотра прогноза стали более низкие, чем ожидалось, объемы продаж в июне и в целом сложные условия на европейском автомобильном рынке.

Renault также предупредила о проблемах со свободным денежным потоком, который в первом полугодии составил всего 47 миллионов евро. Это было вызвано негативной потребностью в оборотном капитале из-за задержек с оплатой счетов и спадом на рынке легковых автомобилей и фургонов в Европе.

Кадровые изменения и реакция рынка

На фоне этих проблем компания 15 июля назначила своего финансового директора Дункана Минто временным исполняющим обязанности генерального директора. В Renault сообщили, что процесс назначения постоянного CEO «идет полным ходом», однако не назвали никаких конкретных сроков.

Рынки отреагировали на совокупность негативных новостей резкой распродажей. Акции компании на парижской бирже упали до 34,80 евро, что стало худшим дневным показателем с марта 2020 года. В ответ на кризис Renault заявила, что усилит меры по сокращению расходов для улучшения финансовых показателей во втором полугодии.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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