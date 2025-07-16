Налоговая получит больше полномочий

Кабинет Министров внес изменения в Положение о Государственной налоговой службе, которые расширяют и уточняют ее полномочия. Об этом сообщает ГНС.

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ГНС будет администрировать вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью

За счет вклада будет финансироваться социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Поэтому уточнены функции и права ГНС относительно:

ведение учета, администрирования и контроля за своевременностью представления отчетности;

проверки полноты, достоверности и своевременности начисления и уплаты взноса;

применение ответственности;

погашение налогового долга и взыскание недоимки;

участия в анализе и прогнозировании поступлений взноса;

составление отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом и т. п.

Ужесточение контроля за подакцизной продукцией

Положение дополнено нормами лицензирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере:

выращивание табака и ферментации табачного сырья;

оптовой и розничной торговли данной продукцией.

Учет и контроль оборота маркированной подакцизной продукции ДПС будет осуществлять с использованием Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Кроме того

ГНС также уполномочена: