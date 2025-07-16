Кабинет Министров внес изменения в Положение о Государственной налоговой службе, которые расширяют и уточняют ее полномочия. Об этом сообщает ГНС.
Налоговая получит больше полномочий
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ГНС будет администрировать вклад в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью
За счет вклада будет финансироваться социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.
Поэтому уточнены функции и права ГНС относительно:
- ведение учета, администрирования и контроля за своевременностью представления отчетности;
- проверки полноты, достоверности и своевременности начисления и уплаты взноса;
- применение ответственности;
- погашение налогового долга и взыскание недоимки;
- участия в анализе и прогнозировании поступлений взноса;
- составление отчетности о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом
и т. п.
Ужесточение контроля за подакцизной продукцией
Положение дополнено нормами лицензирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере:
- выращивание табака и ферментации табачного сырья;
- оптовой и розничной торговли данной продукцией.
Учет и контроль оборота маркированной подакцизной продукции ДПС будет осуществлять с использованием Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Кроме того
ГНС также уполномочена:
- контролировать уплату акциза по ввозу, производству и реализации на таможенной территории Украины маркированной продукции;
- выполнять требования законодательства в сфере обращения подакцизной продукции;
- обеспечивать электронную прослеживаемость обращения продукции;
- администрировать уплату авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ субъектами розничной торговли горючим.
Источник: Минфин
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