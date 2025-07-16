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16 июля 2025, 13:15 Читати українською

Угроза квантовых компьютеров: разработчики Bitcoin хотят заморозить активы Сатоши Накамото

Соучредитель платформы для самостоятельного хранения криптовалют Casa Джеймсон Лопп и пять других разработчиков предложили новую стратегию для противодействия потенциальной угрозе со стороны квантовых компьютеров. Их предложение направлено на то, чтобы побудить владельцев биткоинов переходить на более безопасные, квантово-устойчивые адреса. Об этом 16 июля пишет Mitrade.

Соучредитель платформы для самостоятельного хранения криптовалют Casa Джеймсон Лопп и пять других разработчиков предложили новую стратегию для противодействия потенциальной угрозе со стороны квантовых компьютеров.

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В чем заключается угроза

Эксперты по криптографии отмечают, что теоретически квантовые компьютеры в будущем смогут взломать криптографические системы, на которых держится безопасность биткоина. В частности, алгоритм Шора может позволить злоумышленникам вычислить приватный ключ на основе публичного, что сделает невозможной безопасность кошельков. Алгоритм Гровера, в свою очередь, может вдвое ослабить эффективность хеширования SHA-256, используемого для подтверждения транзакций.

Согласно исследованию Deloitte, под угрозой находятся старые типы биткоин-адресов, на которых хранится около 25% от всего предложения биткоинов. Также уязвимыми могут стать «спящие» кошельки Сатоши Накамото.

Предложение Лоппа и других разработчиков

Предложение, разработанное группой, предусматривает переход на квантово-устойчивые адреса и ограничение на расходование биткоинов со старых, уязвимых адресов в течение пяти лет.

«Это превращает квантовую безопасность в частный стимул. Не сможете обновиться — и вы гарантированно потеряете доступ к своим средствам», — говорится в документе.

План также предусматривает поощрения для тех владельцев, которые перейдут на более безопасные адреса. В предложении упоминается BIP 360, обновление, которое внедряет новые форматы адресов с использованием постквантовой криптографии.

Другие разработчики также предлагают свои идеи. Например, Майкл Кейси из Marathon предложил идею «песочных часов» — ограничение количества транзакций для уязвимых типов кошельков, чтобы выиграть время для поиска других решений.

Когда ждать угрозу

Хотя Джеймсон Лопп ранее предупреждал, что взлом криптографии биткоина будет «катастрофическим», большинство экспертов сходятся во мнении, что существующие квантовые компьютеры еще не способны этого сделать.

Некоторые прогнозируют, что реальная угроза возникнет не раньше, чем через 10 лет. Однако разработчики призывают криптосообщество сотрудничать над решениями уже сейчас, чтобы избежать экзистенциального кризиса в будущем.

Сатоши Накамото

Общепринятая оценка свидетельствует, что Сатоши Накамото, таинственный создатель биткоина, владеет примерно 1,1 млн BTC. Это более 5% от всего возможного количества биткоинов, которое когда-либо будет существовать. Его состояние, по нынешним ценам, оценивают почти в $130 млрд.

Важно понимать, что это не точная цифра, а тщательно обоснованная оценка, основанная на анализе блокчейна. Поскольку личность Сатоши не была раскрыта, никто не может с абсолютной уверенностью указать на его кошельки.

Неизвестно, существовал ли один основатель биткоина. Возможно, под именем Сатоши Накамото скрывается группа разработчиков. Также неизвестно, имеет ли кто-либо доступ к его активам.

Впрочем, на сегодняшний день ни один биткоин из этих кошельков не был потрачен. Эти 1,1 миллиона монет остаются неподвижными более десяти лет. Хотя иногда в новостях появляется информация о движении «монет эпохи Сатоши», это касается биткоинов, добытых другими ранними майнерами, а не тех, которые приписывают непосредственно создателю.

Этот «спящий» капитал является одной из самых больших загадок и легенд в мире криптовалют.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Skeptik777
Skeptik777
16 июля 2025, 14:15
#
Розробники Біткоїн? А вже дізналися, хто вони? Звісно, крім містичного Сатоші. Розкажіть світу, хто ці загадкові особи?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 июля 2025, 14:24
#
Як варіант, інопланетяни…
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