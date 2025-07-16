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16 июля 2025, 12:34 Читати українською

Nasdaq снова обновил исторический максимум благодаря разрешению Nvidia на поставку чипов в Китай

Во вторник, 15 июля, Nasdaq Composite снова установил рекорд благодаря значительному росту акций Nvidia, компании-гиганта по производству чипов. В то же время другие ключевые фондовые индексы Уолл-Стрит снизились, поскольку инвесторов не поразили ни свежий отчет по инфляции, ни ряд корпоративных отчетов банковского сектора. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 15 июля, Nasdaq Composite снова установил рекорд благодаря значительному росту акций Nvidia, компании-гиганта по производству чипов.
Фото: pixabay.com

Это уже четвертая рекордная сессия для технологического индекса Nasdaq за последние пять торговых дней и восьмая с 27 июня. Nasdaq Composite вырос на 37,47 пункта (0,18%), закрывшись на отметке 20677,80.

Индекс Dow Jones Industrial Average свалился на 436,36 пункта (0,98%), до 44 023,29, а S&P 500 растерял 24,80 пункта (0,40%), закрывшись на 6 243,76.

Nvidia и оптимизм по Китаю

Главным двигателем роста Nasdaq стал лидер в области чипов для искусственного интеллекта Nvidia, чьи акции подскочили на 4% после объявления о планах возобновить продажи своих AI-чипов H20 в Китай.

Эта новость также подняла акции других производителей чипов: Advanced Micro Devices и Super Micro Computer выросли более чем на 6,4%. Индекс полупроводников повысился на 1,3%, достигнув самой высокой отметки за год, а технологический индекс S&P вырос на аналогичный процент, также установив рекорд.

Роб Свенк, старший аналитик инвестиционных исследований Commonwealth Financial Network, отметил, что новость от Nvidia спровоцировала возвращение некоторых инвесторов в технологический сектор, ранее перешедших в другие акции из-за высоких оценок технологических компаний.

Однако он добавил, что это, вероятно, «однодневный скачок», и инвесторы будут ждать отражения этих продаж в будущих отчетах компании.

Влияние тарифов

В последние недели рынки росли, поскольку беспокойство инвесторов относительно политики президента США Дональда Трампа, в частности его тарифных объявлений, стали спадать. Это позволило Уолл-Стрит двигаться вверх.

Эта неделя стала ключевой проверкой для рыночных настроений, ведь начался сезон отчетов за второй квартал. Ожидалось, что инфляционные отчеты покажут, как рост тарифных расходов влияет на цены для потребителей.

Первый отчет показал: в июне потребительские цены в США выросли больше пяти месяцев, что может свидетельствовать о начале инфляции из-за тарифов. В то же время, базовая инфляция оставалась умеренной, что немного успокоило рынок, несмотря на общий всплеск цен.

Акции банковского сектора

В первый день сезона отчетов за второй квартал акции банковского сектора демонстрировали нестабильную торговлю. JPMorgan Chase снизился на 0,7%, несмотря на повышение прогноза чистого процентного дохода на 2025 год. Wells Fargo упал на 5,5%, хотя его прибыль выросла благодаря уменьшению резервов на возможные потери по кредитам. BlackRock достиг нового рекорда по активам в управлении, но его акции все же снизились на 5,9%.

Исключением стал Citigroup, поднявшийся на 3,7%, достигнув наивысшей отметки со времен мирового финансового кризиса, после того как его трейдеры обеспечили неожиданную прибыль, увеличившую прибыль за второй квартал.

В целом объем акций, сменивших владельца на американских биржах во вторник, составил 16,82 миллиарда, что меньше по сравнению со средним показателем за последние 20 торговых дней в 17,55 миллиарда.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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