Саудовская Аравия планирует открыть рынок недвижимости для иностранцев в 2026 году, сообщает Saudi Gazette.

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Что известно

Законопроект одобрен кабинетом министров, но вступит в силу только в следующем году. Предполагается, что иностранцы смогут приобрести недвижимость только в некоторых районах страны — например, в Эр-Рияде и Джидде.

Кроме того, будут города, где сделки с недвижимостью потребуют соблюдения специальных условий. К ним относятся Мекка и Медина. Подобные меры необходимы для того, чтобы соблюсти баланс между привлечением инвестиций и культурными традициями населения, уточняет издание Gulf Business.

Главное управление по недвижимости (Real Estate General Authority) подготовит список районов, где нерезиденты смогут совершать жилищные сделки.

Документ будет опубликован на платформе проведения общественных обсуждений в течение 180 дней с момента официального размещения текста закона в газете Umm Al Qura Gazette.

Министр муниципальных и жилищных дел Саудовской Аравии Маджед аль-Хогайль пояснял, что реформа нужна для увеличения предложения на рынке недвижимости и привлечения иностранных инвестиций.