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16 июля 2025, 11:04 Читати українською

BigONE потеряла $27 млн из-за излома, Standard Chartered запускает спотовую торговлю BTC и ETH: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Нацбанк Казахстана рассматривает криптоактивы как альтернативу для золотовалютных резервов

Национальный банк Казахстана изучает возможность инвестирования части своих золотовалютных резервов и активов Нацфонда в криптоиндустрию. Речь идет об инвестициях в криптоактивы, ETF (биржевые фонды) и акции компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов во время пресс-конференции, сообщает Incrypted.

«У нас есть альтернативный портфель золотовалютных резервов и альтернативный портфель Нацфонда. Там мы применяем агрессивные стратегии, чтобы получать более высокий инвестиционный доход», — объяснил Сулейменов.

По его словам, Нацбанк Казахстана изучил опыт Норвегии, США и стран Ближнего Востока, где у государственных фондов уже есть небольшие вложения в криптоактивы или связанные с ними финансовые инструменты.

Хотя окончательное решение еще не принято, Сулейменов отметил, что Нацбанк «не исключает» возможности инвестирования в подобные фонды. Однако он предостерег от чрезмерной поспешности из-за высокого уровня волатильности крипторинка.

«Это непростой вопрос, поэтому спешить здесь нельзя. Такие активы могут приносить высокий доход, но вместе с тем отличаются повышенной рискованностью», — добавил он.

Помимо потенциальных инвестиций регулятор также работает над созданием государственного резерва криптоактивов. В нем планируется хранить цифровые активы, конфискованные правоохранительными органами. Для этого будет создана отдельная инфраструктура.

Ripple планирует подать заявку на лицензию MiCA для расширения в Европе — СМИ

Компания Ripple Labs подтвердила свое намерение подать заявку на получение лицензии в соответствии с европейским регламентом Markets in Crypto Assets (MiCA). Как пишет Cointelegraph, представители фирмы рассматривают европейский рынок как стратегически важное направление и стремятся расширить свою деятельность в регионе.

Положения MiCA, вступающие в силу поэтапно в течение 2024−2025 годов, создают единые правила работы для криптокомпаний в Европейском Союзе.

Ripple заявила, что видит «значительные возможности» в Европейской экономической зоне и намерена использовать лицензию MiCA для выхода на местный рынок со своими продуктами, включая решения в сфере платежей и стейблкоинов.

Компания уже сделала первые шаги на европейском рынке. В апреле 2025 года Ripple зарегистрировала структуру Ripple Payments Europe SA в Люксембурге.

Кроме того, по имеющейся информации, фирма подала заявку на получение лицензии учреждения электронных денег в той же юрисдикции, хотя представитель Ripple отказался комментировать эту информацию.

Получение лицензии MiCA позволит Ripple запускать регулируемые продукты на территории всех стран ЕС, устраняя необходимость получать отдельные разрешения в каждой из них. Это особенно важно накануне запуска возможных стейблкоинов и дальнейшего развития платежной инфраструктуры на базе блокчейна.

Криптобиржа BigONE потеряла более $27 миллионов из-за излома

Криптовалютная биржа BigONE понесла кибератаки, в результате которой потери активов превысили $27 млн. Об этом инциденте сообщили аналитики компании SlowMist.

Злоумышленники сумели сломать продакшн-сеть платформы, изменив логику работы серверов, отвечающих за учетные записи и контроль рисков. Важно отметить, что частные ключи пользователей при этом не были скомпрометированы.

Команда BigONE подтвердила факт атаки и обнародовала детали по ситуации:

  • Путь атаки обнаружен и заблокирован, что делает невозможным дальнейшие потери.
  • Совместно со SlowMist команда отслеживает адреса злоумышленников и движение похищенных средств.
  • В настоящее время идет восстановление инфраструктуры биржи.
  • Депозиты и торговлю обещают восстановить в течение нескольких часов.
  • Вывод средств станет доступен позже, после внедрения дополнительных мер безопасности.

Биржа BigONE пообещала полностью компенсировать потери пользователей за свой счет. Для этого будут использованы резервы в BTC, ETH, USDT, SOL и XIN. Остальные токены будут покрыты за счет внешних займов.

Standard Chartered запускает спотовую торговлю биткоином и Ethereum для институциональных клиентов

Британское подразделение банка Standard Chartered запустило услугу спотовой торговли биткоином и Ethereum. Эту информацию подтвердил руководитель направления цифровых активов банка Рене Мишо в комментарии CoinDesk.

Торговля в настоящее время доступна в часы активности рынков Европы и Азии. Однако в случае роста спроса банк рассмотрит возможность перехода на режим 24/5.

«Standard Chartered — первый глобальный системно важный банк, предлагающий торговлю криптоактивами», — заявил Мишо.

Он добавил, что этой услугой смогут воспользоваться институциональные клиенты банка, включая финансовые учреждения, такие как управляющие активами, инвесторы и крупные транснациональные компании, являющиеся клиентами их корпоративного и инвестиционного банкинга.

Новая услуга интегрирована в существующие инструменты для валютной торговли банка. Это позволяет клиентам работать через знакомые интерфейсы, а расчеты производить через выбранного кастодиана, включая внутренний сервис банка.

В настоящее время доступна только спотовая торговля биткоином и Ethereum, однако в будущем Standard Chartered планирует расширить спектр доступных инструментов.

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Источник: Минфин
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