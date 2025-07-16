Курс валют: евро в банках подешевел на 22 копейки

В среду, 16 июля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 22 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 20 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,55−42,05, евро покупают за 48,45 грн, а продают за 49,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,68−41,75, евро — 48,80−49,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,78−41,81 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,58−48,60 грн/евро.

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