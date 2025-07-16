Запрет на сделки с недвижимостью в Финляндии для россиян и белорусов вступил в силу 15 июля 2025 года, написал министр обороны страны Антти Хяккянен в соцсети Х.
Финляндия ввела запрет на сделки с недвижимостью для россиян и белорусов
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По его словам, это важное событие, поскольку оно направлено на безопасность Финляндии. Он также добавил, что прошлое правительство «по какой-то причине» не увидело необходимость в этой реформе.
Напомним
Ранее подобный запрет уже ввели у себя Латвия и Литва. В этих странах ограничения распространяются как на физических лиц — граждан россии и белоруссии, так и на юридические лица, зарегистрированные в них.
Кроме того, в Латвии и Литве запрет будет действовать в отношении компаний, где россияне или белорусы владеют долей не менее 25% уставного капитала.
Источник: Минфин
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