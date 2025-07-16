За I полугодие украинцы приобрели 7318 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы стали чаще выбирать китайские авто: что покупают
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Какие авто покупают украинцы
Из этого количества: новых — 5963 ед. (+12%); б/у — 1355 ед. (-31%) ед.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 85%.
Самые популярные модели новых авто
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BYD Song Plus — 982 ед.;
- VW ID.Unyx — 830 ед.;
- Honda eNS1 — 441 ед.;
- ZEEKR 7X — 402 ед.;
- ZEEKR 001 — 366 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек
- ZEEKR 001 — 173 ед.;
- ZEEKR 7X — 95 ед.
- POLESTAR 2 — 76 ед.;
- MG ZS — 68 ед.;
- Tesla Model 3 — 65 ед.
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Источник: Минфин
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