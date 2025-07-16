За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1037460 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 июля: 1170 российских оккупантов, 3 танка и 284 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1037460 (+1170) человек
- танков — 11025 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22995 (+2) ед
- артиллерийских систем — 30395 (+49) ед
- РСЗО — 1440 (+0) ед
- средства ПВО — 1196 (+2) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 46164 (+284)
- крылатые ракеты — 3491 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55229 (+82)
- специальная техника — 3932 (+0)
Источник: Минфин
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