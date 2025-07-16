Нацбанк оштрафовал CreditPlus на 2,45 млн грн

Нацбанк оштрафовал ООО «Авентус Украина» на 2,448 млн грн за обнаруженные в ходе инспекционной проверки нарушения. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Причина штрафа

Эта мера воздействия применена за нарушение требований закона «О потребительском кредитовании» и положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению).

ООО «Авентус Украина» обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.

Решение комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 июля 2025 года по результатам плановых инспекционных проверок.

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