Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 15 июля, не изменился. В то же время курс евро к гривне упал.
Курс валют: евро на межбанке подешевело
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Открытие 15 июля
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Закрытие 15 июля
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Изменения
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41,78/41,81
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41,78/41,81
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0/0
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48,80/48,81
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48,65/48,67
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15/14
Официальный курс доллара на среду, 16 июля, установлен на уровне 41,8211 грн. (во вторник курс был 41,8355 грн.). Курс евро на среду установлен на уровне 48,8031 грн (во вторник 48,8973 грн).
Средний курс на наличном рынке: 41,55−42,05 грн/доллар, 48,67−49,20 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,70−41,75, евро — 49,00−49,15 грн.
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Источник: Минфин
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