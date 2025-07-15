Новая почта открыла новые отделения в четырех городах Словакии

Новая почта открыла новые отделения в Кошице, Пряшеве, Нитре и Тренчине. В целом сеть компании в Словакии состоит из более чем 1500 точек сервиса по всей стране. Об этом говорится в сообщении компании.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие услуги доступны

В отделениях Новой почты клиенты могут быстро получить и отправлять документы, посылки и грузы.

Доставка в пределах страны занимает от 1-го дня, а в другие европейские страны — от 3 дней в зависимости от расстояния. Стоимость доставки зависит от веса и места назначения.

«В скором времени откроем новые отделения в Трнаве, Сенцы, Жилине и Банской Быстрице, чтобы быть еще ближе к нашим клиентам», — отметил Владислав Марунков, СЕО Новой почты в Словакии.

Отделения компании расположены по адресам:

Братислава: Dunajská 7495/14, 82108

— до 1000 кг

Корзины: Južná trieda, 1542/3

— до 100 кг

Пряшей: Slovenská, 3257/69

— до 30 кг

Нитра: Mostná 207/15

— до 30 кг

Тренчин: Generála Svobodu 1

— до 30 кг

Оформить доставку можно также онлайн, воспользовавшись мобильным приложением Новой почты или мультиязыковым сайтом.

Кроме того, клиенты могут заказать доставку курьером в любой адрес по Словакии или из Словакии в 16 стран Европы, в частности в Украину.