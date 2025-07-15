Новая почта открыла новые отделения в Кошице, Пряшеве, Нитре и Тренчине. В целом сеть компании в Словакии состоит из более чем 1500 точек сервиса по всей стране. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта открыла новые отделения в четырех городах Словакии
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Какие услуги доступны
В отделениях Новой почты клиенты могут быстро получить и отправлять документы, посылки и грузы.
Доставка в пределах страны занимает от 1-го дня, а в другие европейские страны — от 3 дней в зависимости от расстояния. Стоимость доставки зависит от веса и места назначения.
«В скором времени откроем новые отделения в Трнаве, Сенцы, Жилине и Банской Быстрице, чтобы быть еще ближе к нашим клиентам», — отметил Владислав Марунков, СЕО Новой почты в Словакии.
Отделения компании расположены по адресам:
- Братислава: Dunajská 7495/14, 82108
— до 1000 кг
- Корзины: Južná trieda, 1542/3
— до 100 кг
- Пряшей: Slovenská, 3257/69
— до 30 кг
- Нитра: Mostná 207/15
— до 30 кг
- Тренчин: Generála Svobodu 1
— до 30 кг
Оформить доставку можно также онлайн, воспользовавшись мобильным приложением Новой почты или мультиязыковым сайтом.
Кроме того, клиенты могут заказать доставку курьером в любой адрес по Словакии или из Словакии в 16 стран Европы, в частности в Украину.
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