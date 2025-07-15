НБУ установил курсы валют на среду

НБУ установил официальные курсы иностранных валют на среду, 16 июля. Гривна немного укрепилась в паре с евро. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора .

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Официальный курс доллара на среду, 16 июля, установлен на уровне 41,8211 грн (во вторник курс был 41,8355 грн).

Курс евро на среду установлен на уровне 48,8031 грн (во вторник был 48,8973 грн).

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