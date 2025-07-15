Четверо украинцев попали в рейтинг самых богатых иммигрантов США по версии Forbes

Четверо выходцев из Украины вошли в престижный список богатейших иммигрантов в США по версии Forbes, что позволило Украине занять место в десятке лидеров среди стран по количеству миллиардеров-иммигрантов.

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Всего в рейтинге Forbes вошли 125 миллиардеров, рожденных за рубежом, которые сейчас проживают в США — это рекордное количество, представляющее 41 страну.

Самые богатые иммигранты

Тройка богатейших иммигрантов выглядит следующим образом:

Илон Маск (ЮАР, $393,1 млрд, основатель Tesla, SpaceX), Сергей Брин (РФ, $139,7 млрд, соучредитель Google), Дженсен Хуанг (Тайвань, $137,9 млрд, соучредитель Nvidia).

Украинские миллиардеры-иммигранты

Четыре украинца в списке самых богатых иммигрантов США:

Ян Кум (9 место, $16,9 млрд): Соучредитель WhatsApp. После продажи WhatsApp компании Facebook в 2014 году за $22 млрд, Кум покинул пост генерального директора в 2018 году. В настоящее время он инвестирует через свою фирму Newlands, которая владеет почти 10 млн акций Meta и поддерживает стартапы.

Леонид Радвинский (50 место, $3,8 млрд): Владелец OnlyFans, популярной платформы для онлайн-создателей. Родился в Украине. Еще студентом основал реферальный бизнес в сфере развлечений для взрослых. В 2018 году Радвинский приобрел долю в OnlyFans у британской семьи Стокли, основавшей компанию в 2016 году.

OnlyFans сообщила о доходе в размере $1,3 млрд в 2023 году, когда пользователи потратили на платформе рекордные $6,6 млрд. Радвинский выплатил себе $1,1 млрд дивидендов с 2021 по 2023 год.

Михаил Польский (75 место, $2,5 млрд): Основатель и генеральный директор Invenergy LLC. Его компания развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, включая планы строительства 1 000 ветровых турбин в Канзасе и 800-мильной линии электропередач стоимостью $7 млрд.

Invenergy владеет более 10 000 мегаватт мощностей, из которых почти 7 000 приходится на ветровые турбины. В 2001 году он продал газогенератор SkyGen компании Calpine за $450 млн.

Макс Левчин (85 место, $2,1 млрд): Соучредитель PayPal и генеральный директор Affirm Holdings, финтех-компании, предлагающий кредиты для покупок в рассрочку. Левчин также является соучредителем игровой компании Slide и приложением для отслеживания фертильности Glow.

Он владеет почти 11% акций Affirm, рыночная стоимость которой в январе 2021 года составила $24 млрд, а к началу марта 2024 года составила $11 млрд.