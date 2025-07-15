Tesla открыла шоурум в Мумбаи и начала прием заказов на Model Y в Индии

Американский производитель электромобилей Tesla открыл шоурум в Мумбаи, первый для компании в Индии, сообщает Reuters.

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Что известно

На сайте начался прием заказов на Model Y. Заднеприводный кроссовер будет стоить около 6 млн рупий ($70 тысяч), что является самой высокой ценой на основных для компании рынках, отмечает агентство.

Поставки электромобилей, как ожидается, начнутся в третьем квартале.

Tesla будет конкурировать в основном с германскими «люксовыми» брендами, включая BMW и Mercedes-Benz, а не с местными производителями электромобилей для массового пользователя, такими как Tata Motors и Mahindra.

Представленные Tesla в Мумбаи модели были произведены в Китае, поскольку американские заводы компании не выпускают праворульные автомобили, которые используются в Индии.

Индия — третий по величине авторынок мира, и его освоение может помочь Tesla компенсировать замедление продаж в других регионах. Ранее сообщалось, что во втором квартале компания сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года — до 384 122 электромобилей. Падение стало худшим в истории компании, причем сокращение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд.

Ранее топ-менеджмент Tesla отмечал, что главным препятствием для выхода компании на индийский рынок являются высокие импортные пошлины, достигающие 70% для произведенных за рубежом машин стоимостью до $40 тысяч.

В США Model Y, самая популярная модель электромобиля в мире, продается примерно за $45 тысяч, в Китае — за 263,5 тысячи юаней ($36,7 тысячи), в Германии — за 46 тысяч евро ($53,7 тысячи).