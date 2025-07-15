Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2025 года на 191,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Государство потратило более 190 миллиардов гривен на соцвыплаты за полгода
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Так, из госбюджета на соцвыплаты, осуществляемого Минсоцполитики были использованы:
- 113,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
- 32,8 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн. лиц, в том числе между ВПЛ;
- 7,1 млрд грн — в поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;
- 24,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
- 11,0 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более 570 тыс. получателям;
- 2,2 млрд гривен — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Источник: Минфин
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