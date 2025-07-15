Ко Дню Украинской Государственности, 15 июля, Укрпочта выпустила новую серию почтовых марок, посвященную стихотворению «Враже» авторства Людмилы Горовой. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта выпустила марку с ведьмами (фото)
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22 апреля 2022 года, спустя почти два месяца после начала полномасштабного вторжения, в сети было опубликовано стихотворение поэтессы Людмилы Горовой «Враже», написанное как ведьмское заклинание против врагов. Слова очень быстро стали вирусными. Их зачитывали вслух, положили на музыку и перевели на другие языки.
Почтовый набор включает в себя лист «Буде тобі враже так, як Відьма скаже», конверт «Первый день» и 2 карты.
Характеристики
- Художница — Екатерина Штанко
- Дата выпуска (год) — 2025
- Количество марок в листе — 6
- Номинал каждой почтовой марки — (U+A)*3
- Выпуск представлен сцепкой из двух марок — Будет тебе, поразит и Так, как ведьма скажет.
- Тираж сцепки — 135 000 экземпляров.
- Марковый лист визуально отличается тиснением серебром.
Приобрести новинку уже можно на почтовом маркете.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Сію тобі в очі,
Сію проти ночі.
Буде тобі, враже,
Так, як Відьма скаже.
Скільки у святу землю
Впало зерен жита —
Стільки разів буде
Тебе, враже вбито.
Скільки, враже, півень
Вночі кукуріка —
Стільки днів у тебе
Доживати віка.
Богові - Боже.
Ворогу — Вороже.
Буде тобі, враже,
Так, як Відьма скаже.
Скільки зробиш, враже,
Кроків по Вкраїні -
Стільки твого ляже
Роду в домовині.
Стане на півсвіту
Чорного пристріту,
Буде тобі, враже,
Так, як Відьма скаже.
Писанку розпишу,
Люльку заколишу,
Матір твою, враже,
Без дітей залишу,
Батька твого, враже,
Смертю заспокою,
Жінку твою, враже,
Висушу ганьбою.
Богові - Боже
Ворогу — Вороже
Буде тобі, враже,
Так як Відьма скаже.
Як просію горе
Крізь дрібненьке сито —
Станеш ти про пекло
Господа просити.
Та не буде, враже,
Смерть твоя легкою.
Та й у смерті, враже,
Не знайдеш спокою.
Слово моє липке,
Слово моє кріпке,
Буде тобі, враже,
Так, як мати скаже,
Буде тобі, враже,
Як дружина скаже,
Буде тобі, враже,
Як дівчина скаже,
Буде тобі, враже,
Як дитина скаже,
Буде тобі, враже,
Так.
Як.
Відьма.
Скаже.
© 2022, Людмила Горова