Укрпочта выпустила марку с ведьмами (фото)

Ко Дню Украинской Государственности, 15 июля, Укрпочта выпустила новую серию почтовых марок, посвященную стихотворению «Враже» авторства Людмилы Горовой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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22 апреля 2022 года, спустя почти два месяца после начала полномасштабного вторжения, в сети было опубликовано стихотворение поэтессы Людмилы Горовой «Враже», написанное как ведьмское заклинание против врагов. Слова очень быстро стали вирусными. Их зачитывали вслух, положили на музыку и перевели на другие языки.

Почтовый набор включает в себя лист «Буде тобі враже так, як Відьма скаже», конверт «Первый день» и 2 карты.

Характеристики

Художница — Екатерина Штанко

Дата выпуска (год) — 2025

Количество марок в листе — 6

Номинал каждой почтовой марки — (U+A)*3

Выпуск представлен сцепкой из двух марок — Будет тебе, поразит и Так, как ведьма скажет.

Тираж сцепки — 135 000 экземпляров.

Марковый лист визуально отличается тиснением серебром.

Приобрести новинку уже можно на почтовом маркете.