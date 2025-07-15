Тысячи авто простаивают в портах ЕС: пошлины Трампа повлекли за собой коллапс экспорта в США

Порт Антверпен-Брюгге превратился в гигантский паркинг, где тысячи легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и тракторов, предназначенных для экспорта в США, простаивают без движения. Производители пытаются избежать худших последствий пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian.

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Данные, опубликованные портом, свидетельствуют о значительном падении экспорта. В первые шесть месяцев 2025 года перевозка новых легковых автомобилей и фургонов в США сократилась на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно резкое понижение началось в мае — только через месяц после того, как Трамп объявил о своих тарифах «дня освобождения».

Экспорт грузовиков и так называемого тяжелого и габаритного оборудования (включающего тракторы и строительные машины) уменьшился почти на треть — на 31,5%. Такое падение трансатлантических перевозок, вероятно, отражает влияние 25% таможенной пошлины на транспортные средства, стоимость которых может превышать $100 000.

Порт Антверпен-Брюгге является одним из самых больших в мире транспортных узлов для автомобилей, который в 2024 году отгрузил более 3 миллионов транспортных средств по всему миру.

Неопределенность

«Прогноз на вторую половину года остается неопределенным. Многое будет зависеть от того, будет ли достигнуто торговое соглашение между ЕС и США до 1 августа», — говорится в заявлении порта.

Европейские автопроизводители, от Volkswagen до Volvo, надеялись на заключение соглашения на прошлой неделе, поскольку истекал начальный срок, установленный Трампом для достижения тарифного соглашения с ЕС.

До прихода Трампа в Белый дом европейские экспортеры платили 2,5% пошлины, но с апреля им начисляется дополнительные 25%, что прибавляет десятки тысяч долларов к цене семейного автомобиля в США.

Джастин Аткин, представитель порта Антверпен-Брюгге в Великобритании и Ирландии, отметил, что европейские порты уже сталкивались с вызовами из-за Brexit, пандемии коронавируса и пробок, вызванных нехваткой контейнеров в 2024 году. Однако новые пошлины Трампа стали для портов более мгновенным шоком.

Порт не смог назвать точное количество автомобилей, ожидающих перевозки, но отметил, что их тысячи.

Воздействие на китайские авто и логистику

Аткин также сообщил, что есть признаки накопления китайских автомобилей в порту, что может свидетельствовать о перенаправлении торговли из США, поскольку Пекин сталкивается с тарифными барьерами.

Отдельно сбои в графиках швартовки, вызванные изменением маршрутов из-за конфликта в Красном море, а также увеличения размеров судов в мировых флотах, привели к тому, что контейнеры остаются в порту до восьми дней вместо обычных пяти.

США является вторым по величине торговым партнером порта Антверпен-Брюгге после Великобритании. Также есть свидетельство того, что американские экспортеры пытаются ускорить отгрузку грузов во избежание любых соответствующих пошлин, которые ЕС может ввести в случае торговой войны.

В первом полугодии этого года входящий грузопоток из США увеличился на 17% за счет больших объемов сжиженного природного газа.

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