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15 июля 2025, 13:17 Читати українською

В Еврокомиссии подготовили торговые контрмеры против США на 72 миллиарда евро

В случае введения Европейской Комиссией контрмер в ответ на 30-процентные пошлины, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, они могут затронуть американские товары на общую сумму в 72 миллиарда евро. Такое предложение на встрече министров торговли в Брюсселе в понедельник, 14 июля, представил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, пишет DW.

В случае введения Европейской Комиссией контрмер в ответ на 30-процентные пошлины, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, они могут затронуть американские товары на общую сумму в 72 миллиарда евро.
Фото: depositphotos

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Он подчеркнул, что ЕС рассчитывает на достижение с США соглашения по таможенным тарифам путем переговоров.

«Мы остаемся убежденными, что наша трансатлантическая связь заслуживает решения путем переговоров — того, что приведет к восстановлению стабильности и сотрудничества», — подчеркнул еврокомиссар.

ЕС должен быть готов к любому развитию событий

По его словам, Брюссель подходил к переговорам с Вашингтоном «конструктивно и полной интенсивностью». Однако Е С должен быть готов к любому развитию событий, «включая, если это будет необходимо, хорошо обдуманные и пропорциональные меры по восстановлению баланса в наших трансатлантических отношениях», предупредил Шефчович.

Он напомнил, что ЕК уже во второй раз отложила до начала августа введение конртмер по американским изделиям из стали и алюминия, которые должны вступить в силу в ночь на вторник, 15 июля.

«Сегодня Комиссия предоставляет государствам-членам предложение о втором списке товаров, импорте из США на сумму около 72 миллиардов евро. Теперь они смогут обсудить его», — сказал еврокомиссар, добавив, что этот список не является исчерпывающим, и могут быть применены и другие меры. Также он проинформировал, что ЕС «удваивает усилия, чтобы открыть новые рынки».

Новые тарифы Трампа для ЕС

Новые 30-процентные экспортные пошлины на товары из ЕС и Мексики Трамп объявил 12 июля. Они начнут действовать с 1 августа.

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в ответ предупредила, что введение пошлин нарушит ключевые трансатлантические цепи поставок, что повредит бизнесу и потребителям с обеих сторон Атлантики.

При этом ЕС второй, до 1 августа, решил отложить введение новых таможенных тарифов на сталь и алюминий из США, надеясь достичь соглашения путем переговоров.

Источник: Минфин
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