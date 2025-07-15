В случае введения Европейской Комиссией контрмер в ответ на 30-процентные пошлины, анонсированные президентом США Дональдом Трампом, они могут затронуть американские товары на общую сумму в 72 миллиарда евро. Такое предложение на встрече министров торговли в Брюсселе в понедельник, 14 июля, представил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, пишет DW.
В Еврокомиссии подготовили торговые контрмеры против США на 72 миллиарда евро
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Он подчеркнул, что ЕС рассчитывает на достижение с США соглашения по таможенным тарифам путем переговоров.
«Мы остаемся убежденными, что наша трансатлантическая связь заслуживает решения путем переговоров — того, что приведет к восстановлению стабильности и сотрудничества», — подчеркнул еврокомиссар.
ЕС должен быть готов к любому развитию событий
По его словам, Брюссель подходил к переговорам с Вашингтоном «конструктивно и полной интенсивностью».
Он напомнил, что ЕК уже во второй раз отложила до начала августа введение конртмер по американским изделиям из стали и алюминия, которые должны вступить в силу в ночь на вторник, 15 июля.
«Сегодня Комиссия предоставляет государствам-членам предложение о втором списке товаров, импорте из США на сумму около 72 миллиардов евро. Теперь они смогут обсудить его», — сказал еврокомиссар, добавив, что этот список не является исчерпывающим, и могут быть применены и другие меры. Также он проинформировал, что ЕС «удваивает усилия, чтобы открыть новые рынки».
Новые тарифы Трампа для ЕС
Новые 30-процентные экспортные пошлины на товары из ЕС и Мексики Трамп объявил 12 июля. Они начнут действовать с 1 августа.
Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в ответ предупредила, что введение пошлин нарушит ключевые трансатлантические цепи поставок, что повредит бизнесу и потребителям с обеих сторон Атлантики.
При этом ЕС второй, до 1 августа, решил отложить введение новых таможенных тарифов на сталь и алюминий из США, надеясь достичь соглашения путем переговоров.
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