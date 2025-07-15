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15 июля 2025, 12:52 Читати українською

«Инвестиции» в криптовалюту: в Киеве разоблачили 15 мошеннических колл-центров

Киевские правоохранители провели масштабную операцию, в результате которой пресечена деятельность сети мошеннических колл-центров, специализировавшихся на обмане граждан в сфере финансовых услуг. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Киевские правоохранители провели масштабную операцию, в результате которой пресечена деятельность сети мошеннических колл-центров, специализировавшихся на обмане граждан в сфере финансовых услуг.
Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Подробности

Правоохранители установили, что группа лиц в Киеве организовала эти колл-центры для завладения средствами граждан, предлагая им якобы выгодные инвестиции в криптовалюту, торговлю на фондовых биржах и заработки на криптовалютных платформах.

Операторы этих центров, представляясь работниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали от потерпевших конфиденциальные данные, доступ к личным кабинетам и, наконец, к их средствам.

Обыски

В понедельник, 14 июля, правоохранители провели 15 одновременных обысков по местам деятельности этих мошеннических колл-центров на территории Киева.

В ходе обысков было изъято более 300 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки), мобильные телефоны, стартовые пакеты, всевозможные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Скандальные находки

Кроме того, в кабинетах офисов, где размещались колл-центры, правоохранители обнаружили символику страны-агрессора, портреты путина, а также благодарности от ФСБ и бланки российских документов, происхождение которых устанавливается.

Расследование продолжается и правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства деятельности этих мошеннических схем и их возможные связи с агрессором.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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