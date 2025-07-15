Трейдеры DOGE и PEPE устремляются к этой мем-монете, которая может принести прибыли

Трейдеры, которые когда-то предпочитали DOGE и PEPE, обращают свое внимание на новую мем-монету, обещающую ошеломляющую прибыль. По слухам, этот цифровой актив может принести до 6500% прибыли, и он быстро набирает популярность. По мере роста ажиотажа многие внимательно следят за тем, оправдает ли эта потенциальная звезда ожидания.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент он прошел половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила10% от общего запаса токенов — около10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Источник: TradingView

Dogecoin (DOGE) в последнее время переживает всплеск активности. За последнюю неделю его цена выросла на 20,10%, а за последний месяц — на 15,04%. В настоящее время DOGE торгуется в диапазоне от 0,17 до 0,22 доллара и демонстрирует признаки бычьего импульса.

Технические индикаторы указывают на потенциальное движение вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 64,51, приближаясь к уровням перекупленности, но еще не достигнув их. Скользящее среднее сходимости/расхождения (MACD) положительно и составляет 0,0021, что указывает на восходящий импульс. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне 0,20 доллара, что соответствует текущим ценовым уровням.

DOGE сталкивается с ближайшим сопротивлением на уровне 0,24 доллара. Если он пробьет этот уровень, то может направиться к второму сопротивлению на уровне 0,29 доллара. Это будет означать рост примерно на 31% от текущего верхнего ценового диапазона в 0,22 доллара. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 0,14 доллара, а вторая поддержка — на уровне 0,0941 доллара. Падение до ближайшей поддержки будет означать снижение примерно на 18% от текущего нижнего ценового диапазона.

Pepe (PEPE)

Источник: TradingView

Pepe (PEPE) в последнее время привлек внимание криптоэнтузиастов. За последнюю неделю его цена выросла на 27,78%, а за последний месяц — на 14,35%. Однако, если посмотреть на шестимесячный график, цена снизилась на 26,51%. Такие неоднозначные результаты демонстрируют как потенциал, так и осторожность для тех, кто следит за этой монетой.

В настоящее время PEPE торгуется в диапазоне от 0,00001025 до 0,00001381 доллара. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,00001531 доллара, а ближайший уровень поддержки — 0,000008209 доллара. Если цена пробьет уровень сопротивления, она может достичь второго уровня сопротивления на отметке 0,00001887 доллара, что будет означать рост примерно на 35%. С другой стороны, если цена упадет ниже уровня поддержки, она может опуститься до второго уровня поддержки на отметке 0,000004654 доллара, что означает снижение примерно на 55%. Технические индикаторы дают более подробную информацию. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,00001272 доллара, а 100-дневная — 0,00001227 доллара.

Оба показателя близки к текущей цене, что свидетельствует о стабильности. Индекс относительной силы (RSI) составляет 58,23, что указывает на то, что монета не является ни перекупленной, ни перепроданной. Стохастический показатель составляет 56,99, что подтверждает нейтральный прогноз. Уровень MACD составляет 1,5258e-7, что указывает на небольшой бычий импульс. Исходя из этих данных, цена PEPE может двигаться в любом направлении, поэтому необходимо следить за этими уровнями.

Заключение

С началом бычьего рынка 2025 года DOGE и PEPE процветают, но трейдеры переключаются на XYZ, мемкойн для всех видов спорта, нацеленный на роста и объединяющий любителей спорта.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/ https://t.me/xyzverse