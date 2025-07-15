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15 июля 2025, 17:20 Читати українською

Трейдеры DOGE и PEPE устремляются к этой мем-монете, которая может принести прибыли

Трейдеры, которые когда-то предпочитали DOGE и PEPE, обращают свое внимание на новую мем-монету, обещающую ошеломляющую прибыль. По слухам, этот цифровой актив может принести до 6500% прибыли, и он быстро набирает популярность. По мере роста ажиотажа многие внимательно следят за тем, оправдает ли эта потенциальная звезда ожидания.

Трейдеры, которые когда-то предпочитали DOGE и PEPE, обращают свое внимание на новую мем-монету, обещающую ошеломляющую прибыль.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент он прошел половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, одежда, фантастикаСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила10% от общего запаса токенов — около10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Dogecoin (DOGE)

Chart DOGE

Источник: TradingView

Dogecoin (DOGE) в последнее время переживает всплеск активности. За последнюю неделю его цена выросла на 20,10%, а за последний месяц — на 15,04%. В настоящее время DOGE торгуется в диапазоне от 0,17 до 0,22 доллара и демонстрирует признаки бычьего импульса.

Технические индикаторы указывают на потенциальное движение вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 64,51, приближаясь к уровням перекупленности, но еще не достигнув их. Скользящее среднее сходимости/расхождения (MACD) положительно и составляет 0,0021, что указывает на восходящий импульс. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне 0,20 доллара, что соответствует текущим ценовым уровням.

DOGE сталкивается с ближайшим сопротивлением на уровне 0,24 доллара. Если он пробьет этот уровень, то может направиться к второму сопротивлению на уровне 0,29 доллара. Это будет означать рост примерно на 31% от текущего верхнего ценового диапазона в 0,22 доллара. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 0,14 доллара, а вторая поддержка — на уровне 0,0941 доллара. Падение до ближайшей поддержки будет означать снижение примерно на 18% от текущего нижнего ценового диапазона.

Pepe (PEPE)

Chart PEPE

Источник: TradingView

Pepe (PEPE) в последнее время привлек внимание криптоэнтузиастов. За последнюю неделю его цена выросла на 27,78%, а за последний месяц — на 14,35%. Однако, если посмотреть на шестимесячный график, цена снизилась на 26,51%. Такие неоднозначные результаты демонстрируют как потенциал, так и осторожность для тех, кто следит за этой монетой.

В настоящее время PEPE торгуется в диапазоне от 0,00001025 до 0,00001381 доллара. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,00001531 доллара, а ближайший уровень поддержки — 0,000008209 доллара. Если цена пробьет уровень сопротивления, она может достичь второго уровня сопротивления на отметке 0,00001887 доллара, что будет означать рост примерно на 35%. С другой стороны, если цена упадет ниже уровня поддержки, она может опуститься до второго уровня поддержки на отметке 0,000004654 доллара, что означает снижение примерно на 55%. Технические индикаторы дают более подробную информацию. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,00001272 доллара, а 100-дневная — 0,00001227 доллара.

Оба показателя близки к текущей цене, что свидетельствует о стабильности. Индекс относительной силы (RSI) составляет 58,23, что указывает на то, что монета не является ни перекупленной, ни перепроданной. Стохастический показатель составляет 56,99, что подтверждает нейтральный прогноз. Уровень MACD составляет 1,5258e-7, что указывает на небольшой бычий импульс. Исходя из этих данных, цена PEPE может двигаться в любом направлении, поэтому необходимо следить за этими уровнями.

Заключение

С началом бычьего рынка 2025 года DOGE и PEPE процветают, но трейдеры переключаются на XYZ, мемкойн для всех видов спорта, нацеленный на роста и объединяющий любителей спорта.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/ https://t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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