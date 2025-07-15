Samsung опередила Apple по продажам смартфонов

Samsung вернула себе первое место среди производителей смартфонов по итогам второго квартала 2025 года. Об этом пишет Лига.

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Согласно отчету IDC, с апреля по июнь компания отгрузила 58 миллионов смартфонов, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,8 млн).

Доля рынка Samsung достигла 20%. Несмотря на незначительное падение по сравнению с первым кварталом 2025 года (60 млн. смартфонов), компания смогла укрепить позиции благодаря успешным продажам доступной серии Galaxy A.

Apple заняла второе место с результатом 46,4 млн отгруженных iPhone. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатели заметно снизились.

Аналитики считают, что многие пользователи воздерживаются от покупок, ожидая новых моделей, которые должны выйти осенью.

Третье место — у Xiaomi 42,5 млн смартфонов, 14,4% рынка. Далее следуют Vivo (27,1 млн, 9,2%) и Transsion с брендами Infinix, Itel и Tecno (25,1 млн, 9,2%).