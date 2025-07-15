СЕТАМ уплатило в бюджет более 43 млн грн за первое полугодие

На электронном аукционе OpenMarket (Министерства юстиции) в первом полугодии было реализовано имущество на 1,15 млрд грн. За 6 месяцев через систему проведено 2770 успешных аукционов. Благодаря конкуренции на торгах наши продавцы дополнительно получили более 97,1 млн грн. Об этом говорится в сообщении СЕТАМ.

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Предприятие уплатило налоги, сборы, обязательные платежи и дивиденды в госбюджет на общую сумму более 43,09 млн грн, что больше на 32% (14 млн грн) по сравнению с прошлым годом.

Арестованное имущество было реализовано на 726 млн грн, а в рамках добровольной продажи (преимущественно банковского имущества) на 425 млн грн.

«Самый дорогой реализованный лот за первое полугодие — нефть для нефтеперерабатывающих предприятий продана за 63 млн грн. За первое полугодие СЕТАМ перечислило в бюджет более 43 млн грн — это на треть больше, чем в прошлом. Каждый успешный аукцион — это не только результат для продавца и покупателя, но и вклад в казну», — подчеркнул гендиректор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук.