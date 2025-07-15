Курс валют: евро и доллар в банках подешевели

Во вторник, 15 июля, на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 6 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,05, евро покупают за 48,55 грн, а продают за 49,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,68−41,75, евро — 49,08−49,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,78−41,81 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,80−48,81 грн/евро.

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