Во вторник, 15 июля, на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 6 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.
Курс валют: евро и доллар в банках подешевели
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,05, евро покупают за 48,55 грн, а продают за 49,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,68−41,75, евро — 49,08−49,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,78−41,81 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,80−48,81 грн/евро.
Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Комментарии