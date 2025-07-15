За первое полугодие украинцы приобрели 22 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Укравтопром».
В Украине спрос на подержанные автомобили из США вырос. Каких «американцев» выбирают
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Какие авто выбирают
- Наибольшая доля из этого количества (42%) — бензиновые авто.
- Электромобили охватили 41%.
- Гибридному авто принадлежит — 8%.
- Дизельным — 5%.
- Автомобили с ГБО — 4%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в этом году — 5,8 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США
- Tesla Model Y — 2872 ед.;
- Tesla Model 3 — 2605 ед.
- Ford Escape — 1546 ед.
- Jeep Cherokee — 1202 ед.;
- Nissan Rogue — 1151 ед.
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Источник: Минфин
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