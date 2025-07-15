За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1036290 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 июля: 1230 российских оккупантов, 3 танка и 245 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1036290 (+1230) человек
- танков — 11022 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22993 (+6) ед
- артиллерийских систем — 30346 (+52) ед
- РСЗО — 1440 (+2) ед
- средства ПВО — 1194 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45880 (+245)
- крылатые ракеты — 3491 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55147 (+122)
- специальная техника — 3932 (+0)
Источник: Минфин
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