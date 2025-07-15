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15 июля 2025, 8:56 Читати українською

БЕБ будет проверять ритейлеров, которые дробятся на ФОП и избегают налогообложения — Гетманцев

БЭБ получит информацию для расследования теневых схем в розничной торговле. В частности, речь идет о случаях искусственного распределения сети на десятки физических лиц-предпринимателей (ФОП) во избежание уплаты налога на прибыль, НДС и официального трудоустройства сотрудников. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в видеопроекте «Распаковка», пишет Дело.

БЭБ получит информацию для расследования теневых схем в розничной торговле.
Фото: depositphotos

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Что известно

«По экспертным расчетам, если сравнить объем продаж указанных маркетов с аналогичными маркетами, работающими „в белую“, их оборот годовой составляет примерно 30 млрд грн. А это значит, что государство недополучает 4,5−5 млрд грн из одной сети», — отметил Гетманцев и напомнил, что дробление крупного бизнеса на сотни ФОПов — это обворовывание армии, которая защищает страну.

Как пример практики дробления депутат привел одну из региональных продуктовых сетей, активно расширяющую количество торговых точек в Полтавской, Днепропетровской и других областях.

По словам Гетманцева, один магазин «разбивается» на десятки разных ФОПов, сменяющих друг друга в течение суток. В Полтаве, Горишних Плавнях и Кривом Роге зафиксированы случаи, когда одно фиктивное лицо — ФОП одновременно зарегистрировано на 6−8 различных торговых точках.

По словам Гетманцева, такие теневики осуществляют деятельность без уплаты НДС, без уплаты налога на прибыль, без учета товаров, что очень важно для продажи контрабандных товаров или товаров, изготовленных в Украине без уплаты налогов и, как правило, без оформления наемных работников.

Гетманцев отметил, что схема разделения бизнеса на ФОП дает крупным региональным и местным ритейлерам несправедливое преимущество над легальными компаниями, которые честно платят налоги, работают с надежными партнерами и обеспечивают официальную занятость. К прозрачным игрокам он отнес АТБ, NOVUS, VARUS и другие.

При подготовке материалов комитет провел контрольные закупки в сетях, которые, возможно, применяют схемы уклонения от уплаты налогов. Были обнаружены признаки фиктивной деятельности — одинаковые IP-адреса, общий бухгалтерский учет, централизованная выдача платежных терминалов, а также идентичная логистика.

По словам Гетманцева, это свидетельствует о существовании единого центра управления, несмотря на формальное измельчение бизнеса на ФОП.

«Эти схемы не снижают цену товара для потребителя, — подчеркнул Гетманцев и в качестве примера привел цены в туристической сфере Одессы, где также активно используются схемы дробления на ФОП. — Это схемы с 2−3 чеками. Такие услуги, как гостиничные. Люди совершенно не оформляют те деньги, которые от вас принимают и для вас они не дешевле. Вы посмотрите, Одесса дороже Мальты!»

По словам нардепа, все собранные материалы уже переданы в Бюро экономической безопасности Украины и Временную следственную комиссию Верховной Рады. Гетманцев уверен, что правоохранители смогут предоставить этим случаям юридическую квалификацию и привлечь «налоговых уклонистов» к ответственности.

«Это не история о борьбе с малым бизнесом. Это борьба за справедливость, за равные правила игры. И за то, чтобы наш бюджет, а значит и армия, получали свое», — заявил Гетманцев.

Источник: Минфин
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