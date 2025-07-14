Цукерберг будет свидетельствовать в суде по делу на $8 миллиардов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2025, 18:45 Читати українською

Цукерберг будет свидетельствовать в суде по делу на $8 миллиардов

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг на этой неделе выступит в качестве главного свидетеля в судебном процессе, где его и других бывших топ-менеджеров компании обвиняют в управлении Facebook как незаконным предприятием. Иск утверждает, что они сознательно позволяли собирать данные миллионов пользователей без их согласия. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает агентство Reuters.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг на этой неделе выступит в качестве главного свидетеля в судебном процессе, где его и других бывших топ-менеджеров компании обвиняют в управлении Facebook как незаконным предприятием.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Суть иска и сумма компенсации

Иск подали акционеры Meta Platforms. Они требуют, чтобы Марк Цукерберг, бывшая операционная директор Шерил Сандберг и другие экс-руководители лично компенсировали компании более $8 миллиардов. Эта сумма состоит из штрафов и других расходов, которые Meta понесла после громкого скандала с компанией Cambridge Analytica в 2018 году.

Среди ответчиков по делу также фигурируют такие известные фигуры, как соучредитель Palantir Питер Тиль, венчурный инвестор Марк Андрессен и соучредитель Netflix Рид Хастингс, которые ранее входили в совет директоров. Сама компания Meta не является ответчиком.

Нарушение соглашения с властями США

Иск акционеров основан на том, что руководство Facebook системно нарушало соглашение, заключенное с Федеральной торговой комиссией США (FTC) еще в 2012 году. Согласно этому соглашению, компания обязалась защищать персональные данные своих пользователей.

После того, как стало известно об утечке данных в Cambridge Analytica, FTC в 2019 году наложила на Facebook рекордный штраф в $5 миллиардов именно за нарушение этого соглашения. Судебный процесс, который продлится восемь дней в штате Делавэр без участия присяжных, будет сосредоточен на действиях и решениях руководства компании, принятых на заседаниях совета директоров в течение последнего десятилетия.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zzel и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами