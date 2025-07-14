Цукерберг будет свидетельствовать в суде по делу на $8 миллиардов

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг на этой неделе выступит в качестве главного свидетеля в судебном процессе, где его и других бывших топ-менеджеров компании обвиняют в управлении Facebook как незаконным предприятием. Иск утверждает, что они сознательно позволяли собирать данные миллионов пользователей без их согласия. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает агентство Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Суть иска и сумма компенсации

Иск подали акционеры Meta Platforms. Они требуют, чтобы Марк Цукерберг, бывшая операционная директор Шерил Сандберг и другие экс-руководители лично компенсировали компании более $8 миллиардов. Эта сумма состоит из штрафов и других расходов, которые Meta понесла после громкого скандала с компанией Cambridge Analytica в 2018 году.

Среди ответчиков по делу также фигурируют такие известные фигуры, как соучредитель Palantir Питер Тиль, венчурный инвестор Марк Андрессен и соучредитель Netflix Рид Хастингс, которые ранее входили в совет директоров. Сама компания Meta не является ответчиком.

Нарушение соглашения с властями США

Иск акционеров основан на том, что руководство Facebook системно нарушало соглашение, заключенное с Федеральной торговой комиссией США (FTC) еще в 2012 году. Согласно этому соглашению, компания обязалась защищать персональные данные своих пользователей.

После того, как стало известно об утечке данных в Cambridge Analytica, FTC в 2019 году наложила на Facebook рекордный штраф в $5 миллиардов именно за нарушение этого соглашения. Судебный процесс, который продлится восемь дней в штате Делавэр без участия присяжных, будет сосредоточен на действиях и решениях руководства компании, принятых на заседаниях совета директоров в течение последнего десятилетия.