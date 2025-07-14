Курсы доллара и евро при закрытии торгов на межбанке, 14 июля, немного выросли. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар и евро подорожали на межбанке: курс валют на понедельник
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Открытие 14 июля
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Закрытие 14 июля
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Изменения
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41,76/41,80
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41,78/41,81
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2/1
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48,72/48,75
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48,81/48,83
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9/8
Официальный курс: на вторник, 15 июля, НБУ установил следующий курс доллара: 41,8355 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (41,7842). В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,8973, что на 6 копеек меньше, чем в понедельник (48,8416).
Средний курс на наличном рынке: 41,56−42,05 грн/доллар, 48,65−49,25 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,68−41,75, евро — 49,05−49,22 грн.
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Источник: Минфин
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