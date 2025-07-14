Доллар и евро подорожали на межбанке: курс валют на понедельник

Курсы доллара и евро при закрытии торгов на межбанке, 14 июля, немного выросли. Об этом свидетельствуют данные торгов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 14 июля Закрытие 14 июля Изменения доллар 41,76/41,80 41,78/41,81 2/1 евро 48,72/48,75 48,81/48,83 9/8

Официальный курс: на вторник, 15 июля, НБУ установил следующий курс доллара: 41,8355 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (41,7842). В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,8973, что на 6 копеек меньше, чем в понедельник (48,8416).

Средний курс на наличном рынке: 41,56−42,05 грн/доллар, 48,65−49,25 грн/евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,68−41,75, евро — 49,05−49,22 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.