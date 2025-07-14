Компенсация за размещение ВПЛ: правительство утвердило новые правила для бизнеса

Кабмин утвердил порядок компенсации за жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные при безвозмездном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила касаются юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предоставивших бесплатное жилье.

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Кто имеет право на компенсацию

юридические лица (независимо от формы собственности);

физические лица-предприниматели.

Компенсация предоставляется, если размещенные ВПЛ

выехали с оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют иного жилья;

имеют разрушенное или непригодное жилье (подтвержденное в реестре поврежденного имущества).

Что компенсируют

стоимость жилищно-коммунальных услуг — в пределах социальных норм;

расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо в пределах норм .

В каких случаях компенсацию не предоставляют

ВПЛ уже получает иную компенсацию, льготы или субсидию;

ВПЛ получает государственную поддержку на аренду жилья по другой программе;

ВПЛ находится за границей более 30 дней;

человек не проживает по указанному адресу более 30 дней;

в заявлении указана недостоверная информация.

Как подать заявление на компенсацию

С 1 июля 2025 подать заявление на компенсацию можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого необходима электронная подпись или другое средство электронной идентификации. Следует отметить, что указанный в заявлении адрес должен совпадать с адресом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Программа поддерживает тех, кто помогает ВПЛ, предоставляя жилье бесплатно/ Компенсация покроет часть расходов и сделает эту поддержку более устойчивой.