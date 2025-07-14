Молодежь на Западе массово скупает карты покемонов: средний прирост инвестиции составляет 46% годовых

Среди мужчин поколений Z и миллениалов наблюдается настоящая мания коллекционирования карточек, особенно Pokémon. Они оправдывают свое дорогое хобби так называемой «математикой мальчишек», утверждая, что это более выгодная инвестиция, чем акции Nvidia или индекс S&P 500. Об этом пишет Fortune.

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Впечатляющая доходность и рыночный ажиотаж

Частично эта логика имеет под собой основу. Согласно данным Card Ladder, предоставленным изданию, за последние 20 лет карточки Pokémon продемонстрировали самый большой долгосрочный рост стоимости среди всех категорий карточек — на 3261%. Даже в краткосрочной перспективе средняя карточка Pokémon дорожает почти на 46% в год, что значительно опережает среднюю годовую доходность индекса S&P 500 (12%).

Такой ажиотаж привел к тому, что полки крупных ритейлеров, таких как Walmart и Target, опустели, а некоторые магазины были вынуждены вводить ограничения на продажу. На онлайн-площадках, таких как eBay, в 2024 году слово «Pokemon» искали почти 14 000 раз в час.

Роль знаменитостей и социальных сетей

Значительный вклад в популяризацию тренда внес инфлюенсер Логан Пол. Ютубер потратил миллионы долларов на покупку карточек, в частности, установив в 2022 году мировой рекорд Гиннеса, приобретя карточку Pikachu Illustrator в идеальном состоянии за $5,275 миллиона.

Платформы, такие как TikTok, переполнены контентом, посвященным покупке, распаковке и перепродаже карточек.

Реальность: хобби, а не бизнес

Однако эксперты и финансовые консультанты предостерегают от чрезмерного увлечения. Чтобы получить значительную прибыль, карточки должны быть редкими и в идеальном состоянии, подтвержденном оценкой специализированных компаний. Для большинства людей это остается скорее дорогим хобби, чем реальным бизнесом. Иногда это увлечение приводит к финансовым проблемам.

Сила ностальгии и сообщества

В основе бума лежит не только финансовый интерес. Как отмечают в The Pokémon Company, те, кто вырос на покемонах, теперь делятся этим увлечением со своими детьми. Для многих это также способ отвлечься от цифрового мира, подержать что-то физическое в руках и присоединиться к сообществу единомышленников на больших конвенциях, которые собирают более 100 000 фанатов.

Что такое «альтернативные инвестиции» и в чем их привлекательность

Коллекционные карточки, как и произведения искусства, вино, классические автомобили или редкие кроссовки, относятся к категории «альтернативных инвестиций». Это класс активов, которые не являются традиционными финансовыми инструментами, такими как акции, облигации или недвижимость.

Привлекательность таких инвестиций заключается в нескольких факторах:

Диверсификация: Стоимость коллекционных предметов часто не коррелирует с фондовым рынком. Это означает, что они могут расти в цене, даже когда акции падают, что помогает сбалансировать инвестиционный портфель.

«Инвестиции страсти»: это позволяет людям вкладывать деньги в то, чем они увлекаются и в чем хорошо разбираются.

Потенциал высокой доходности: поскольку эти рынки невелики, неэффективны и основаны на дефиците, отдельные предметы могут демонстрировать взрывной рост цены.

В то же время риски здесь также значительно выше: низкая ликвидность (трудно быстро продать по справедливой цене), отсутствие регулирования, высокие комиссии (за оценку, аукционы) и субъективность оценки, которая зависит от трендов и настроений.