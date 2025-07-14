Официальный курс: гривна дешевеет

Национальный банк Украины установил новые курсы гривны к евро, доллару и польскому злотому. По сравнению с понедельником, украинская валюта немного подешевела. Об этом свидетельствуют данные НБУ за 14 июля.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

На вторник, 15 июля, НБУ установил такой курс доллара: 41,8355 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (41,7842).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,8973, что на 6 копеек меньше, чем в понедельник (48,8416).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник, 15 июля, установил такой курс польского злотого: 11,4775 (в понедельник курс был 11,4700).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту