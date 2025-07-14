С начала года уплата НДФЛ выросла на 21,2%

Поступление из НДФЛ за первое полугодие увеличилось на 21,2% по сравнению с прошлогодним показателем. В общей сложности налогоплательщики уплатили 292,3 млрд гривен. Эта сумма на 51,2 млрд грн превышает прошлогоднюю. Об этом рассказала и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

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На протяжении нескольких месяцев лидеры по оплате остаются:

Киев — 68,2 млрд грн,

Днепропетровская область — 28,9 млрд грн,

Львовская область — 19,8 млрд грн,

Киевская область — 17,5 млрд. гривен.

Наибольший рост НДФЛ в крупных регионах и городах вполне логично связан с ростом спроса на услуги. Кроме того, здесь более высокие зарплаты и объем официального трудоустройства.

«В то же время продолжаем системную работу с налогоплательщиками по выводу деятельности из „тени“. Чтобы больше мотивации работать цивилизованно, по единым правилам и подходам. Повышаем и эффективность администрирования налогов», — сказала Леся Карнаух.