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14 июля 2025, 14:48 Читати українською

Чешский Нацбанк купил акции криптобиржи Coinbase на $18 миллионов

Национальный банк Чехии во втором квартале этого года приобрел акции крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Global на сумму $18,1 миллиона. Это первый случай, когда чешский центробанк инвестирует в акции Coinbase, что свидетельствует о его растущем интересе к криптовалютным активам. Об этом пишет The Block.

Национальный банк Чехии во втором квартале этого года приобрел акции крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Global на сумму $18,1 миллиона.

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Детали инвестиции

Согласно отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Национальный банк Чехии приобрел 51 732 акции Coinbase Global. По состоянию на конец июня стоимость этого пакета составляла $18,1 млн, но с учетом цены закрытия торгов в пятницу, 11 июля, она выросла примерно до $20 млн.

В отчете за первый квартал у чешского центробанка не было никаких вложений в Coinbase, что подтверждает, что эта инвестиция была сделана недавно.

Позиция банка в отношении криптовалют

Этот шаг соответствует ранее объявленной стратегии банка. В январе он одобрил предложение о рассмотрении возможности инвестирования своих резервов в новые классы активов, включая биткоин.

Председатель Нацбанка Чехии Алеш Михл тогда заявлял о намерении диверсифицировать резервы. В интервью Financial Times он отмечал, что после одобрения правлением, банк потенциально может направить до 5% своих резервов (общий объем которых составляет €140 млрд) в биткоин.

Акции Coinbase закрылись в пятницу на отметке $387,06, потеряв за день 0,49%. С начала года они выросли на 55,88%.

Почему это важно

Эта новость является беспрецедентной и знаковой для всей финансовой индустрии. Впервые в истории центральный банк европейской страны открыто инвестирует значительные средства в акции ведущей криптовалютной компании. Это мощный сигнал легитимизации крипторынка на самом высоком, государственном уровне.

Если раньше центральные банки преимущественно выражали обеспокоенность и предупреждали о рисках, связанных с криптовалютами, то теперь один из них сам становится инвестором в этом секторе.

Это свидетельствует о кардинальном изменении парадигмы: от восприятия криптовалют как угрозы к признанию их в качестве нового, хотя и рискованного, класса активов, который может быть частью диверсифицированных государственных резервов.

Хотя объем инвестиций невелик в масштабах резервов Чехии, этот шаг может стать важным прецедентом для других центральных банков мира.

Он демонстрирует, что существуют регулируемые и понятные пути для получения доступа к криптоэкономике, и может побудить других консервативных институциональных инвесторов рассмотреть подобные возможности.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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