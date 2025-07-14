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14 июля 2025, 15:15 Читати українською

Пропустили биткойн, эта мем-спортивная монета может стать следующим выигрышем к 2025

Для тех, кто считает, что упустил невероятную прибыль от биткойна, на горизонте может появиться новая возможность. Мем-спортивная криптовалюта привлекает внимание как потенциально высокодоходная инвестиция к 2025 году. Может ли это быть следующим шансом на экспоненциальную прибыль? Узнайте, как эта уникальная монета сочетает в себе вирусную привлекательность и спортивный энтузиазм, создавая многообещающие перспективы.

Для тех, кто считает, что упустил невероятную прибыль от биткойна, на горизонте может появиться новая возможность.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара во время предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей большой мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse все решает сообщество. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Биткойн раскрыт: как цифровые деньги формируют будущее

Биткойн — первая в мире криптовалюта. Это вид цифровых денег, которые работают без банков и правительств. Созданный кем-то под псевдонимом Сатоши Накамото, биткойн был задуман как новый вид наличных денег для Интернета. Вместо физических монет биткойн существует в сети компьютеров по всему миру. Эта сеть хранит общий реестр всех транзакций, поэтому все согласны с тем, кому что принадлежит. Люди, называемые майнерами, помогают проверять транзакции, решая головоломки. За свою работу они получают вознаграждение в виде новых биткойнов. Эта система помогает предотвращать мошенничество и обеспечивает безопасность сети.

Биткойн имеет большой потенциал. Он меняет наше представление о деньгах. Каждые четыре года происходит событие, называемое «халвинг», когда вознаграждение майнеров сокращается вдвое. Это делает биткойны более труднодоступными с течением времени, поскольку их количество ограничено 21 миллионом. Некоторые считают, что эта редкость может сделать биткойн более ценным. На сегодняшнем рынке биткойн по-прежнему выделяется на фоне других криптовалют. Его технология проверена и широко признана. Хотя рынок может быть непредсказуемым, многие считают биткойн привлекательным вариантом, особенно по сравнению с более новыми монетами, которые еще не прошли столь тщательную проверку.

Вывод

BTC, ETH, DOGE, SHIB и PEPE — это надежные криптовалюты, но XYZVerse (XYZ) объединяет спортивных фанатов в мемкойне, стремящейся к росту, что делает ее выдающейся возможностью в бычьем рынке 2025 года.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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