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14 июля 2025, 14:27 Читати українською

Рынок небанковских финуслуг сократился на восемь компаний в июне — НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в Украине в течение июня 2025 года сократилось с 820 до 812 компаний. В то же время количество банков осталось неизменным и составляет 60. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Количество участников небанковского финансового рынка в Украине в течение июня 2025 года сократилось с 820 до 812 компаний.

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Изменения в реестрах и лицензиях

В течение месяца из государственных реестров было исключено десять учреждений. В частности, три кредитные союзы покинули рынок добровольно, по собственной инициативе. Еще шесть финансовых компаний и один ломбард были исключены из реестра принудительно. В то же время на рынок вышли две новые компании: один страховой брокер и одна коллекторская компания.

Кроме того, Национальный банк применил меры воздействия к ряду компаний. Было приостановлено действие лицензий восьми кредитным союзам. Добровольно аннулированы лицензии четырем финансовым компаниям, одному ломбарду и трем кредитным союзам. Еще двум финансовым компаниям лицензия аннулирована принудительно.

Структура небанковского рынка

По состоянию на 1 июля 2025 года на небанковском рынке работали: 432 финансовые компании, 52 non-life и 10 life-страховщиков, 105 ломбардов, 93 кредитные союзы, 44 страховых брокера, 74 коллекторские компании и один лизингодатель.

На платежном рынке количество участников также изменилось: количество международных платежных систем, действующих в Украине, сократилось с 14 до 12. Количество коммерческих агентов уменьшилось с 50 до 48.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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