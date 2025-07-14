Apple на пороге самой большой кадровой трансформации за десятилетие — Bloomberg

Apple готовится к крупнейшим за десятилетие изменениям в управленческой команде на фоне отставки ключевых топ-менеджеров, в частности главного операционного директора Джеффа Уильямса и финансового директора Луки Маестри. В то же время генеральный директор Тим Кук, несмотря на растущую критику, в ближайшее время не планирует покидать свой пост. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Смена поколений и внутренние вызовы

На фоне ухода Уильямса и Маестри, а также приближения к пенсионному возрасту десятков других топ-менеджеров, в компании происходит масштабная перестройка. Обязанности Уильямса уже распределяются между новыми руководителями, в частности Сабихом Ханом, который станет новым COO.

Эта трансформация происходит в непростое для Apple время. Компания сталкивается с внутренним кризисом, который усугубляется критикой из-за медленного внедрения искусственного интеллекта, стагнацией в продуктовых инновациях и переманиванием ведущих ИИ-специалистов конкурентами, такими как Meta. По данным источников, Apple также вынуждена сворачивать некоторые амбициозные проекты, например, редизайн интерфейса «Liquid Glass» в iOS 26.

Доверие к Куку и поиск преемника

Несмотря на проблемы, совет директоров сохраняет полное доверие к Тиму Куку. С 2011 года, когда он возглавил компанию, ее акции выросли более чем на 1500%, что сделало его одним из самых успешных CEO в истории. На данный момент прямой замены ему нет: Джефф Уильямс, которого считали наиболее вероятным преемником, уходит в отставку, а другим руководителям не хватает опыта.

Ключевым кандидатом на должность CEO в долгосрочной перспективе называют Джона Тернуса, нынешнего руководителя аппаратного подразделения с 20-летним стажем в Apple. Однако ему не хватает финансовой и операционной экспертизы, поэтому он будет нуждаться в сильной команде. В случае форс-мажора компанией, вероятно, временно будет руководить коллегия из нескольких топ-менеджеров.

Новая стратегия

В руководстве Apple признают необходимость обновления подходов. Сервисное подразделение во главе с Эдди Кью даже публично предупреждает, что без адаптации к новым реалиям Apple рискует повторить судьбу BlackBerry. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: расформирована команда Vision Pro, а разработка Siri и робототехники передана в другие департаменты. По неофициальной информации, компания также рассматривает возможность приобретения ИИ-стартапов, таких как Perplexity или Mistral.

Что означает отставка COO и CFO для такой компании, как Apple

В корпоративной иерархии крупных технологических компаний должности главного операционного директора (COO) и главного финансового директора (CFO) являются вторыми по важности после CEO.

COO (Chief Operating Officer / Главный операционный директор): Это человек, ответственный за всю повседневную операционную деятельность компании. В случае Apple, Джефф Уильямс, как и Тим Кук до него, руководил самой сложной в мире цепочкой поставок, производством и логистикой. Именно COO гарантирует, что сотни миллионов iPhone, Mac и других устройств своевременно и качественно производятся и доставляются по всему миру. Потеря такого специалиста — это огромный операционный вызов.

CFO (Chief Financial Officer / Главный финансовый директор): Это руководитель, отвечающий за все финансовые потоки компании, бюджетирование, финансовую отчетность, отношения с инвесторами и управление гигантской казной Apple. Лука Маестри был лицом финансовой стабильности компании для Уолл-стрит.

Одновременная отставка обоих этих фигур — событие крайне редкое и свидетельствует о тектонических изменениях в компании.