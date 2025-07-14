Больше хода — меньше затрат. Сколько стоит зарядить электромобиль

Автопарк электромобилей в Украине постоянно обновляется, и с каждым годом все больше моделей имеют аккумуляторы, позволяющие путешествия между регионами без ежедневной подзарядки.

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По оценке аналитиков Института исследований авторынка (ИИА), уже около 40% электрокаров в Украине оснащены батареями емкостью более 50 кВт-ч, что делает их полноценными участниками межобластного движения. Общее количество электромобилей в стране превысило 170 тыс. единиц.

Экономия — не миф

Если заряжать авто на сетевых ЭСС, поездка на 100 км обойдется в среднем в 360 грн (при потреблении 20 кВт-ч). Для сравнения:

на газе (ГБО) — 410 грн (и это в идеале)

на бензине — 600 грн и более, особенно с учетом роста цен на топливо (до 62 грн/л).

А при домашней подзарядке выгода еще больше:

90 грн — по бытовому тарифу,

45 грн — по ночному тарифу (то есть в 13 раз дешевле бензина).

Средние тарифы на зарядки в июле 2025 года:

АС (медленная зарядка) — 14,82 грн/кВт-ч (+0,17 грн),

DC (скоростная зарядка) — 17,65 грн/кВт-час (без изменений).

Эти данные собраны через мобильные приложения ведущих операторов ЭСС в Украине, ориентируясь прежде всего на станции, расположенные возле междугородных трасс. Как отмечают аналитики, более высокие тарифы — на скоростных зарядках у дорог, более низкие — на паркингах ТЦ, ресторанов и гостиниц.