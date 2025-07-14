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14 июля 2025, 13:37 Читати українською

Больше хода — меньше затрат. Сколько стоит зарядить электромобиль

Автопарк электромобилей в Украине постоянно обновляется, и с каждым годом все больше моделей имеют аккумуляторы, позволяющие путешествия между регионами без ежедневной подзарядки.

Автопарк электромобилей в Украине постоянно обновляется, и с каждым годом все больше моделей имеют аккумуляторы, позволяющие путешествия между регионами без ежедневной подзарядки.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо оценке аналитиков Института исследований авторынка (ИИА), уже около 40% электрокаров в Украине оснащены батареями емкостью более 50 кВт-ч, что делает их полноценными участниками межобластного движения.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По оценке аналитиков Института исследований авторынка (ИИА), уже около 40% электрокаров в Украине оснащены батареями емкостью более 50 кВт-ч, что делает их полноценными участниками межобластного движения. Общее количество электромобилей в стране превысило 170 тыс. единиц.

Экономия — не миф

Если заряжать авто на сетевых ЭСС, поездка на 100 км обойдется в среднем в 360 грн (при потреблении 20 кВт-ч). Для сравнения:

  • на газе (ГБО) — 410 грн (и это в идеале)
  • на бензине — 600 грн и более, особенно с учетом роста цен на топливо (до 62 грн/л).

А при домашней подзарядке выгода еще больше:

  • 90 грн — по бытовому тарифу,
  • 45 грн — по ночному тарифу (то есть в 13 раз дешевле бензина).

Средние тарифы на зарядки в июле 2025 года:

  • АС (медленная зарядка) — 14,82 грн/кВт-ч (+0,17 грн),
  • DC (скоростная зарядка) — 17,65 грн/кВт-час (без изменений).

Эти данные собраны через мобильные приложения ведущих операторов ЭСС в Украине, ориентируясь прежде всего на станции, расположенные возле междугородных трасс. Как отмечают аналитики, более высокие тарифы — на скоростных зарядках у дорог, более низкие — на паркингах ТЦ, ресторанов и гостиниц.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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