ЕС согласился снизить цену на российскую нефть до $47 за баррель — Reuters

Страны-члены ЕС приблизились к окончательному согласованию 18-го пакета санкций против россии. Он, как ожидается, будет включать существенное снижение граничной цены на российскую нефть до $47 за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС.

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Снижение цены

По словам источников, все ключевые элементы нового пакета были предварительно согласованы. Однако одна из стран-членов все еще имеет «технические оговорки» относительно предложенного нового потолка цен на нефть.

Ожидается, что полное согласие будет достигнуто в понедельник, 14 июля, что позволит официально утвердить пакет уже во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

Ключевым элементом нового пакета санкций станет так называемый динамический механизм определения цены на нефть. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Это примерно $47 за баррель. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.

Напомним

Ценовое ограничение стран «Большой семерки» (G7), направленное на ограничение возможностей россии финансировать войну в Украине, было изначально согласовано в декабре 2022 года.

Европейский Союз и Великобритания за последние два месяца настаивали на снижении ограничения цен на нефть стран «Большой семерки» после того, как падение цен на нефтяные фьючерсы сделало текущий уровень в $60 за баррель практически неактуальным.

Ограничение запрещает торговлю российской сырой нефтью, транспортируемой танкерами, если цена, уплаченная за нее, превышала $60 за баррель, а также запрещает судоходным, страховым и перестраховым компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если только она не продается по цене ниже цены.